Consu Navarro (@consunavarro) es una tiktoker argentina que, mediante sus redes sociales, se dedica a compartir su día a día en Madrid, ciudad de España en la que reside desde hace un tiempo. Recientemente, expresó su indignación por los precios exorbitantes que cobran las peluquerías del país europeo. Su testimonio se viralizó y generó un acalorado debate entre los usuarios.

“Vengo a expresar mi mal humor con las peluquerías en España”, empezó diciendo la usuaria, quien mostró su malestar resumiendo los tres puntos que le parecieron negativos.

El primer motivo que da es que los servicios ofrecidos por estos establecimientos “son carísimos” además de deficientes. “Me salió un huevo y no lo he pasado a pesos argentinos porque me largo a llorar”, señaló

Luego, explica que no la atendieron como corresponde pues “no le tiñeron bien” y “quedó la raya ahí asquerosa”, lo que para ella es sinónimo de una mala aplicación de la tintura.

Finalmente, la tiktoker indicó que, tras terminar de teñirle el pelo, el personal de la peluquería se negó a secarle el pelo. “Me estoy tiñendo y el peluquero me enjuaga el tinte y me dice que ya está. Le digo que me lo seque y me dijo que se cobra aparte, que valía 30 euros. ¿Me estás jodiendo?”, agregó.





“Estoy muy enojada”, concluyó la argentina, cuyo relato superó las 400 mil reproducciones y generó un gran número de reacciones. Mientras que algunos aseguraron sentirse igual que ella, otros consideraron que la joven está minimizando el trabajo del personal de belleza.

“Ya está bien de tirar nuestro trabajo por los suelos, que ya bastante poco se cobra en este sector”; “No vale 30€ secarte el pelo en España”; “30€ por secar, planchar e hidratar no es caro, se le da muy poco valor al trabajo de peluquería. luego pagar 60€ por un menú de degustación está bien”; “Mechas y secado son 3 horas de servicio, llama a un electricista o fontanero y te cobra 20 veces más por 3 horas de trabajo. Que poco se nos valora”; “Que locura, es protocolo que te sequen el pelo después del servicio, no se debería cobrar”, escribieron las personas.

¿Cómo elegir una buena peluquería?

Investigación: basta con una simple investigación en redes sociales para conocer lo que opinan las personas sobre algún local o servicio.

Esperar es buena señal: si la peluquería no tiene mucho tiempo libre para atenderte, significa que tiene clientes leales que vuelven cada vez que necesitan ser tratados.

Especialistas: busca peluquerías que tengas profesionales especializados en vez de personas que hagan todo a la vez (teñir, aclarar, cortar, lavar, etc).

Establecer relación estilista-cliente: recuerda resolver todas tus dudas antes de una cita para intentar establecer una relación con el profesional de la belleza. Si hay falta de comunicación, es probable que las cosas salgan mal.

