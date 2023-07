Brandon Marure es un comediante de Stand Up de México muy activo en TikTok (su cuenta en @brandonmarure). Si bien en esa red social suele anunciar sus próximas presentaciones, también difunde otra clase de videos. Precisamente, hace poco grabó un clip en la ciudad de León donde se arrepiente de haberse avergonzado de su madre cuando era más joven.

En el video, que se volvió viral rápidamente en la mencionada plataforma, el hombre de esta historia recordó que, cuando estaba en secundaria, la situación económica de su familia no era buena. A tal punto de que no había dinero en su casa.

“Entonces, mi mamá se puso a hacer cosas para vender el 14 de febrero afuera de las escuelas y se fue a vender a la secundaria donde yo iba”, recordó. “Y cuando salí, me dijo: ‘Hola’. Y yo seguí como si no la conociera. Y cuando llegamos a la casa le dije que no me volviera a hablar porque me daba mucha pena cuando estaba vendiendo”, añadió Brandon entre lágrimas y claramente triste por lo que hizo.

Le pidió disculpas

“Si pudiera regresar atrás, vendería contigo, mamá. Lo siento. Te amo. Si estás viendo esto, estoy muy orgulloso de ti y gracias por hacerme la persona que soy hoy”, finalizó el comediante de Stand Up. Varios usuarios, al ver su video viral, comenzaron a contar experiencias similares, asegurando que de joven uno comete errores que después se arrepiente.

Las palabras de la madre

Pero lo más conmovedor de todo fue el comentario de la madre de Brandon. Sí, la señora Viridiana Marure Nie llegó a ver el clip y dejó en claro que no le tiene rencor al hombre. “Te amo, hijo. Qué pude haber hecho para merecerte”, escribió la progenitora.

