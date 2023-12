Una azafata de España ha generado controversia en las redes sociales al revelar la sorprendente cantidad de pasajeros que la saludan personalmente al ingresar al avión.

Mediante su cuenta de TikTok, la usuaria @someonewithwifi publicó un video en donde muestra su experiencia poco antes de iniciar un vuelo. En las imágenes, se graba a sí misma para comprobar cuántos viajeros la reciben de la forma esperada.

“Veamos cuántos de 189 que son. Recordemos que fue un día de cuatro vuelos. Este video lo hice en el último. Ya cansadísima”, avisó la joven, quien quiso ver cuánta gente la saludaba sin tener que decir nada.

Luego de varios minutos, comprobó que solo 30 personas la saludaron, algo que generó opiniones divididas entre los internautas ya que, mientras algunos criticaron a los pasajeros por no tener modales, otros cuestionaron al personal de vuelo por supuestamente no tener el mejor trato de acuerdo a sus experiencias.

“Pues yo pensaba que era común el entrar y saludar, como cuando se sube al bus”; “tengo una cafetería estoy harto de decir “buenos días” y tener por respuesta “un café con leche”; “muchas veces intento yo saludar y están hablando entre ellos y pues nada, voy a mi asiento asignado”; “pues a mi me pasa al revés fíjate, muchas azafatas ni me saludan”; “a mi me da verguenza a veces y solo sonrío”, escribieron las personas.

¿Cuál es el protocolo al ir en avión?

Viajar en avión implica seguir varios protocolos clave. Antes del vuelo, reserva con anticipación y llega al aeropuerto con tiempo. Cumple con las regulaciones para el equipaje y etiqueta tu equipaje facturado.

Al abordar, escucha las instrucciones de seguridad y coloca el equipaje de mano adecuadamente. Durante el vuelo, mantén el cinturón de seguridad abrochado y sigue medidas de higiene y salud.

En cuanto a comida y bebida, planifica con anticipación. Durante el vuelo, usa el modo avión en tu teléfono y sé considerado con otros pasajeros. Al desembarcar, sigue las instrucciones del personal de la aerolínea y recoge tu equipaje según las indicaciones correspondientes. Siempre verifica las regulaciones específicas de la aerolínea con la que vuelas.

