Hay escenas que destacan en las redes sociales por ser muy conmovedoras. La que verás aquí pertenece a ese grupo y, quizás, sea la más emotiva de todas. Resulta que un niño fue grabado pidiéndole al prometido de su madre que lo adopte. Todo ocurrió en un restaurante, aparentemente de Estados Unidos.

La madre del menor, Katie Jolley, usó su cuenta de TikTok (@jolleykatie17) para compartir el video viral del momento. Ella está próxima a casarse con un hombre que ha congeniado muy bien con su hijo, a tal punto que se ha ganado el cariño de él.

Como el pequeño se siente amado por el prometido de su madre, quiso hacerle una importante pregunta, pero a través de un detalle. Aprovechando que todos estaban en un restaurante, el niño le entregó un obsequio al hombre donde estaba la consulta. Aquel entonces, su progenitora encendió su cámara, pues ya sabía lo que su hijo planeaba hacer.

Mira aquí el video viral número 1

Ambos se dieron un conmovedor abrazo

La emoción del hombre al recibir el regalo era muy grande, tanto así que hizo una pose divertida teniendo al niño muy cerca de él. Luego procedió a abrir el obsequio. Es ahí donde se dio cuenta que había una nota donde el menor le preguntaba si lo podía adoptar. El prometido de esta historia, al leer el mensaje, rompió en llanto. Ambos acabaron dándose un conmovedor abrazo.

“Mi hijo pidiéndole a su papá bono que lo adopte. Mi corazón está tan lleno. Gracias por amar a mi chico como si fuera tuyo”, colocó Katie Jolley como descripción de su video viral. Como varios usuarios le pidieron el clip sin el fondo musical con el que lo había subido, ella se animó a compartirlo de esa manera. Además, informó que no hay parte 2 porque todos estaban muy emocionados y precisó que su pareja aceptó adoptar a su hijo.

Mira aquí el video viral número 2

#myfavoritepeople ♬ original sound - jolleykatie17 @jolleykatie17 Here is the video without the music as requested! Sorry there is no part 2 we were all crying too much to keep videoing! He did say yes to adopting him! #myworld

Pero ahí no quedó todo, ya que después la madre se animó a difundir un nuevo video viral donde hay varias fotos de su hijo divirtiéndose con el hombre. En esa publicación también mostró el mensaje que el pequeño le dio al prometido de su progenitora: “¡No me diste el regalo de la vida! ¡La vida me dio el regalo de ti! ¡Gracias por amarme como si fuera tuyo! Ya que te vas a casar con mi mamá, me gustaría tener el honor de compartir tu apellido, ¿me adoptarías?”. Esperamos que la historia te haya encantado.

Mira aquí el video viral número 3

Síguenos en nuestras redes sociales: