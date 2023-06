En un mundo en el que la tecnología es utilizada todo el tiempo, no es de extrañar que las personas intenten conocer a su media naranja mediante las redes sociales. Aunque los primeros intercambios de mensajes suelen causar una que otra sorpresa al tratarse de gente que habla por primera vez, es poco probable que alguien experimente lo que le pasó a Avi Rodríguez, una joven de Argentina que se viralizó por hacer una increíble revelación.

La usuaria, identificada en TikTok como @_avirodriguez, había empezado a conversar con un chico que le pareció simpático. Mediante el chat de Instagram, comenzaron a escribirse y “todo fluía de maravilla”, según su relato; sin embargo, ocurrió algo que la dejó desconcertada.

En cierto momento, Avi le preguntó al hombre sobre su nuevo empleo, a lo que este respondió “pero bueno, peor es estar en cana”.

Confundida, le pidió detalles sobre su afirmación y el chico le explicó que había vuelto a trabajar y que ese había sido su primer día en un supermercado. Aunque ella pensó que se trataba de algo normal, quedó anonadada con la revelación final.

Una revelación impactante

Sucede que el muchacho consiguió trabajo después de tres meses de estar desempleado. Asimismo, este confesó que, de no haber encontrado nada, pasó por su cabeza el salir a la calle para robar.

“Esto es increíble, solo me pasa a mí”, agregó la tiktoker, dando a entender que decidió cortar toda comunicación con el joven.

Su relato se viralizó con más de 300 mil reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones entre los internautas.

“Al menos el chabón te fue sincerísimo”; “Mis pretendientes”; “Yo le daría una oportunidad, ojo que gente sincera y transparente no se consigue todos los días”; “Lo bueno es que el chaboncito sabía cómo iba a terminar”; “Amiga no puede ser”, escribieron las personas.

Conoció a un chico en una app y la primera cita terminó siendo una pesadilla

En una historia similar, una joven de EEUU vivió un calvario por salir a comer con un hombre que conoció en una app de citas.

La usuaria Katie notó varias advertencias sobre el chico, pero prefirió no darles demasiada importancia. La primera fue que, apenas se conocieron, este empezó a hablar de matrimonio e hijos. Luego, le preguntó sobre su vida sexual.

Las cosas empeoraron cuando el hombre, quien era miembro del ejército de los EEUU, empezó a beber en exceso. Mientras que Katie apenas tomó una copa y media de vino, él consumió el resto de la botella, así como cuatro cervezas más en otro bar al que llegaron posteriormente.

El sujeto invitó a la tiktoker a otro bar en donde, supuestamente, un amigo suyo estaba tocando; sin embargo, ella se dio cuenta durante el camino de que estaban yendo en la dirección opuesta al lugar acordado. Ante el temor de que algo malo ocurra, la joven le pidió al chico que la llevara a su casa.

Durante el trayecto, ella notó que su cita no seguía sus indicaciones para llegar a su hogar. Aterrada, tomó el gas pimienta que tenía en su cartera y estaba lista para llamar a la policía, pero pudo llegar a su destino y decidió no contactar a su acompañante nunca más.

Al día siguiente, la chica notó que el hombre le había dejado un mensaje de “buenos días”, a pesar de la terrible cita que habían tenido. Dispuesta a no volver a verlo, le pidió que no la contacte de nuevo. “Tuvo el tupé de enojarse porque le dije que no lo quería ver más”, señaló la estadounidense.