Un sujeto en los Estados Unidos acudió a una despedida de soltero, pero su novia quedó estupefacta cuando una cámara lo captó besando a otra mujer, causando gran controversia en TikTok donde se hizo viral, con millones de internautas no han reparado para calificarlo de todas las formas por su desfachatez.

Descubierto infraganti

La cinta fue compartida por Old Row (@oldrowofficial) con una alocada fiesta en Nashville donde el hombre besa apasionadamente a una mujer que porta una banda roja sobre su hombro. Todo parece ser una inocente situación de dos personas pasadas en tragos, pero todo cambiaría cuando aparece un tercer personaje, la pareja del sujeto quien no podía dar crédito a lo que veía.

Una de los espectadoras del vergonzoso momento, al notar la situación, grita: “tiene una novia ¡ay, Dios mío!”, reacción que fue acompañada por la de otros quienes quedaron atónitos cuando la novia confronta al infiel quien luego deja el local evidenciando su molestia.

Mira aquí el video viral

“¿Tiene novia?” se escucha decirte intrigada a una de las amigas de la chica, pero ella solo se encoje de hombros a modo de respuesta.

Critican duramente al infiel

El video fue compartido el pasado 14 de noviembre y, desde entonces, viene acumulando más de 21.2 millones de vistas: “Regla 1: nunca hagas trampa. Regla 2: si vas a hacer trampa, no lo hagas cuando tu pareja esté en la misma habitación que tú”.

De inmediato, la reacción de los internautas no se hizo esperar: “¿viste a ese hombre? A él no le importa un carajo. Su salmonete era una bandera roja”, “todos necesitan tocar el césped”, “ella no hizo nada malo. Deja que esta generación culpe a la chica y no al chico”, “solo fue un beso. Relájate”, “todo en este video es lo que está mal con las citas en estos días”.