No todas las personas reaccionan igual al descubrir una infidelidad. Decimos esto porque hoy vamos a contarte el caso de Jennifer Romo, una joven aparentemente de México que se enteró que su novio le engañaba con otra e hizo que él se tatuara su nombre. Su caso llamó la atención en TikTok.

La razón por la que lo sucedido ha dado que hablar en esa red social es porque la joven contó todo ahí, a través de su cuenta @jenn_romoo. En su video viral precisó que todo ocurrió en 2020. “Ya llevábamos tantito tiempo y este wey me había dicho que se quería tatuar mi nombre, hermanas”, indicó.

Jennifer, en ese momento, no estaba de acuerdo con que su pareja tomara esa decisión, sin embargo, él sacó cita con un tatuador. “Y resulta que me dice: ‘Oye, acompáñame a un partido de fútbol y de ahí nos pasamos a donde me van a tatuar y yo, la neta, no quería dejar que se tatuara mi nombre”, precisó.

Cuando llegaron al lugar donde el sujeto iba a jugar, este le encargó que cuidara su celular. “Bueno, hermanas. ¿Qué hice yo? Lo revisé”, confesó la joven que, según sus palabras, no ingresó a ninguna conversación. Simplemente vio las fotos que él tenía en el teléfono con el fin de enviarse unas instantáneas.

Mira aquí el video viral

“Entonces, me meto a las fotos y tenía un álbum ahí bien escondido, medio turbio, y yo: ‘¿Qué será esto?’”, recalcó Jennifer, quien llegó a ver imágenes de su entonces pareja con otra mujer en un motel. “Yo no quería dejar que se tatuara, pero vi eso y dije: ‘Ah no pues, ahora te ching**, hermana. Ahora te ching**’”, aseguró.

Después de que se hizo el tatuaje, lo enfrentó

La joven tuvo que aguantar toda la cólera, pues quería que él se tatuara. “Yo estaba consciente que era algo que él ya tenía planeado hacer, pero están de acuerdo que si yo lo enfrentaba y le decía que ya hasta aquí, pues ya no se iba a tatuar, entonces yo decidí esperarme hasta que el tatuaje estuviera totalmente terminado para poder enfrentarlo y mandarlo a la ching***, y pues así fue, hermanas”, aseveró.

La recomendación de la joven

“Entonces, si a ustedes las van a engañar, por lo menos asegúrense que los cabr**** tengan su nombre tatuado o algo de ustedes tatuado para que se acuerden de su pendej*****”, fue el mensaje que dio Jennifer poco antes de que finalizara su video viral. Varios usuarios no dudaron en indicar que la protagonista de esta historia actuó luego de descubrir la infidelidad.

