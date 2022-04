Si bien mucha gente prefiere no conversar sobre la muerte, hay quienes no tienen problema alguno en tocar ese tema. Dicho ello, en esta nota hablaremos sobre una mujer, aparentemente de Estados Unidos, que ha causado furor en las redes sociales a raíz de dar a conocer 9 reglas para las personas que quieran asistir a su funeral.

La chica utilizó su cuenta personal de TikTok (@iamjmist) para publicar un video donde revela las mencionadas reglas. Si bien algunas son más singulares que otras, todas han llamado la atención en Internet. A continuación podrás saber cuáles son.

La primera que dio a conocer la mujer tiene que ver con las personas autorizadas para ingresar a su funeral. “Debes mostrar una foto nuestra para poder entrar. Puede ser una foto antigua, una foto reciente, pero no vengas a mi funeral actuando como si me conocieras de verdad. No trato con falsificaciones en vida o muerte”, manifestó.

Luego continuó: “Número 2, necesito un glamour ligero. Necesito un poco de base, brillo de labios, tal vez un poco de rímel. Aunque estoy en el ataúd, no necesito estar lista para el ataúd. Número 3, no te ciernes sobre mi ataúd, entiendo que estés afligido(a), pero recupera tu trasero”.

En la regla número 4, pidió que las personas lleven goma de mascar. “Sé que ya no puedo oler, pero ese aliento afligido... Vas a respetarme en la muerte”, sostuvo. “Número 5, todos los discursos de menos de cinco minutos y el límite será anunciado. No tome el micrófono y trate de predicar una ceremonia completa de 30 minutos. Y si subes y mientes y dices que tenemos todos estos recuerdos juntos, tendré a alguien allí para llamarte”, agregó.

Si bien es una costumbre asistir a los funerales con ropa negra, ella no está de acuerdo con eso. Así lo dejó en claro en la regla número 6: “Esta no es una mazmorra de la muerte del fin del mundo. Aligera el estado de ánimo, usa algo de color”.

“Número 7, solo se servirá comida para el alma. Nada de comer con los dedos. Estoy hablando de pollo frito, macarrones con queso, verduras y más. Y sí, necesito un plato para poner en mi ataúd. Número 8, se requiere una barra de alcohol. Mínimo dos bebidas. ¡Soltarse! Si está buscando menos de dos tragos, es mejor que se vaya a casa”, añadió después.

Finalmente, en la regla número 9, indicó que solo se permitirá llorar en su funeral durante 20 minutos. “Luego se le pedirá que salga y se reúna. No necesito toda esa tristeza en el ambiente. Sé que me amas, probablemente yo también te amo, pero me he ido. Estoy contigo en espíritu ahora”, recalcó. Su publicación no deja de ser tema de conversación en varias redes sociales.

