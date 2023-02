William E. Flanary, un comediante y oftalmólogo de Estados Unidos, que actúa bajo el nombre artístico de Dr. Glaucomflecken, según Wikipedia, es el hombre que motivó esta nota de Mag. Y es que él publicó un video viral en su cuenta de TikTok (@drglaucomflecken) afirmando que a las compañías de seguros no les interesan las personas.

Al inicio del clip, el médico contó que justo acababa de terminar de lidiar con un asunto de seguros en el trabajo y pensó que ese era un buen momento para recordarles algo importante a sus seguidores.

Según sus palabras, las compañías de seguros de salud no se preocupan por uno. “No les importa”, recalcó, de acuerdo al New York Post. “United, Aetna, Cigna, Blue Cross, todos ellos, no se preocupan por ti. Quieren extraer la mayor cantidad de dinero posible de su cuerpo sano”, agregó.

Mira aquí el video viral

Pero ahí no quedó todo, pues explicó que luego, cuando las empresas descubren que la persona ya no está sana, quieren que se muera “lo más rápido posible para dejar espacio para otros cuerpos que producen dinero”.

Varias personas le dieron la razón

El video viral del doctor, que ya posee más de 970 mil reproducciones en TikTok, acabó con un “tengan un gran día”. Muchas personas, en cuestión de minutos, le dieron la razón al profesional de la salud William E. Flanary.

