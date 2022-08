Lamentablemente, siguen habiendo muchos casos de racismo en distintas partes del mundo. Esta vez, la Dra. Yaa Oheema, que es del Reino Unido, se armó de valor para revelar, en su cuenta personal de TikTok (@dryaaoheema), las frases racistas que le dicen por su color de piel.

De acuerdo al New York Post, la profesional de la salud, de 26 años, trabaja en una sala de emergencias del sur de Londres. Ella, en diálogo con Kennedy News, aseguró que siempre hay al menos un momento o situación de racismo en cada turno.

Precisamente, en un video que difundió en TikTok, ella dio a conocer las frases racistas que recibe por parte de sus propios pacientes. “Dejan que cualquiera se convierta en médico ahora, ¿no es así?”, “¿estás segura de que no eres la enfermera o la limpiadora?”, “¿puedo hablar con el médico real?”, “no quiero hablar contigo, consígueme un médico de verdad”, son algunas que se leen en el clip.

“Debido a la forma en que me veo y la forma en que hablo, creo que para algunas personas no encajo en su idea de lo que debería ser un médico”, indicó la doctora en diálogo con Kennedy News, siempre según el New York Post.

Muchos usuarios de TikTok expresaron su total indignación por el trato que recibe la profesional de la salud. El video que la doctora compartió ya superó las 22 mil reproducciones en esa red social. Además, ya se puede encontrar en otras plataformas.

