Un video registrado en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, Estados Unidos , se volvió viral por mostrar el preciso momento en que una doctora y su paciente cantan juntos. La escena, que dio la vuelta al mundo, ha conmovido a miles de usuarios de redes sociales como Facebook .

El propio hospital que hacemos mención se encargó de publicar la grabación el 6 de agosto del presente año en su cuenta oficial de Instagram . Ahí detalló que la doctora Lily Stern y el paciente Sean Tiwanak entonaron el tema ‘Stand By Me’ de Ben E. King.

Al respecto, KTLA 5 News informó en su página web que el hombre que aparece en escena está internado en el Centro Médico Cedars-Sinai desde hace 2 semanas, pues espera un corazón nuevo para un trasplante.

A raíz de toda la situación que se vive en el mundo por el coronavirus , él no puede recibir visitas, por lo que se ha dedicado a dar serenata al personal de la salud con su ukelele. Es así como la doctora Lily Stern, que integra su equipo de atención cardíaca, fue a escuchar su actuación musical y ambos acabaron protagonizando un momento sumamente conmovedor, pues cantaron juntos.

“Sabes que es difícil cuando no tienes ningún tipo de contacto humano. Ella realmente me ayudó ese día a pasar. Cuando toco música, incluso ahora, me ayuda a tener una actitud positiva y a olvidarme de las cosas que suceden a mi alrededor”, sostuvo Tiwanak en diálogo con KTLA 5 News .

El video que muestra cómo es que cantaron la doctora y el paciente no tardó en circular en varias redes sociales como Facebook , convirtiéndose en un verdadero éxito. Si aún no lo ves, te recomendamos que lo hagas. Estamos seguros que te gustará.

