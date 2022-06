Daphne Colson es la mujer de Estados Unidos de la que todo mundo habla en estos momentos en las redes sociales. La explicación a ello es que la joven subió un video en TikTok (@daphnecolso) donde contó por qué finge estar embarazada siendo alguien de talla grande.

La chica, en el clip, aparece posando frente a la cámara mientras se encuentra en el jardín de una aparente vivienda. En la edición de dicha grabación, ella colocó un gran texto para informar a sus seguidores sobre su singular accionar.

“Algo sobre mí es que si un extraño pregunta si estoy embarazada, estoy diciendo que sí de todos modos. ¿Necesito un asiento? Sí, por favor. ¿Quiero saltar al principio de la fila? Absolutamente”, escribió Daphne Colson al inicio.

“¿Me gustaría un postre extra? Será mejor que lo creas. Si no van a tener límites con las personas gordas, lo usaré a mi favor”, agregó la mujer. Pero eso no es todo, pues en la descripción de su publicación, indicó lo siguiente: “Estamos convirtiendo la fobia a las grasas en mejores amigas privilegiadas del embarazo”.

De acuerdo a The Sun, hubo usuarios que no la culparon por su accionar y recalcaron que, en su lugar, harían lo mismo. Ella les agradeció el apoyo brindado. Por otro lado, también aparecieron internautas que le dijeron que no debería mentir ni aprovecharse de nada.

