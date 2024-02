Habitualmente, una gran cantidad de personas tienen la costumbre de brindar unos calificativos positivos y palabras de aliento a aquellos seres humanos que presentan discapacidades, pues consideran que no es fácil lidiar día tras día con dichas complicaciones. Bajo esa línea, una mujer de España que presenta una incapacidad usó su cuenta de TikTok para explicar su frustración, ya que está “sumamente cansada” de escuchar repetidamente la palabra ‘campeona’. ¿Por qué? En Mag te contaré los detalles de este video viral.

Inés es una joven española que padece de parálisis cerebral desde que era una menor de edad. Lamentablemente, no ha sido sencillo para ella combatir con esta enfermedad, pues no le permite contar con una vida común y corriente como cualquier individuo, pero su mayor desagrado son los comentarios que recibe, pese a tener un buen propósito.

“Viene alguien y me dice: eres una campeona, tú puedes con todo, eres un ejemplo a seguir. Solo intento ser una persona funcional y vivir mi vida, entonces, que me llames campeona, pues me incomoda”, explica la creadora de contenido.

La protagonista de este momento demuestra en su clip que este tipo de “halagos” realmente le afectan su ser interior, pues da entender que se trataría de unas simples palabras y está “harta” de esta experiencia que vive diariamente en las redes sociales o cuando sale a la calle.

Sus palabras fueron suficientes para que más de 3 millones de usuarios visualicen su contenido; incluso, comprendieron lo que realmente sentía, pues consideran que el “apoyo verbal” solo genera más dolor. “Pensaba que era la única y por pensar eso, negaba mi discapacidad”, “Yo no quiero ser una campeona, quiero ser solo yo”, “Es de los mejores TikToks que has hecho, llevas toda la razón y me has hecho reflexionar”, son opiniones emitidas por algunas cuentas.

¿Qué es la parálisis cerebral?

De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), es un grupo de trastornos que afectan el movimiento, equilibrio y la postura. Es causada por un daño al cerebro que ocurre antes de que nazca un bebé o durante los primeros años de vida. Las principales causas son:

Infección como toxoplasmosis o rubéola

Hemorragia cerebral

Accidente cerebrovascular

Problemas durante el parto

Gracias por visitarnos hoy. Espero que esta video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.