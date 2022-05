Muchos padres de familia saben que a veces los niños no quieren ingerir sus medicinas, ya sea porque no les agrada el sabor o porque simplemente no desean hacer caso. Dicho ello, un progenitor, cuyo nombre es Scott y al parecer reside en Estados Unidos, causó furor en las redes sociales por aparecer en un video donde se aprecia el ingenioso método que aplica para que su hijo tome su medicamento sin problemas.

El clip en cuestión fue compartido en TikTok por su esposa y madre de sus hijos, Crystal Ransons (@crystalransons), hace apenas pocos días. En la grabación, el pequeño y su padre estaban sentados en una mesa de la casa donde viven.

Como el menor se había negado a tomar su medicamento, Scott optó por sacar una botella de Gatorade, cuyo líquido era del mismo color que tenía el jarabe de su hijo. Él sirvió dicha bebida en varios vasos pequeños, al igual que el propio medicamento.

Ello con el fin de hacerle creer al pequeño que en realidad iba a tomar Gatorade como su padre, pero no. El truco salió a la perfección, ya que el menor ingirió la medicina recetada por un doctor sin hacer ningún problema.

“Esta es definitivamente la idea de papá, ¡pero funcionó!”, colocó la madre en la descripción de su video. The Sun informó que el clip acumuló elogios de otros padres de familia, quienes aseguraron que el truco funciona de maravilla.

