Hay noticias que son tan inesperadas que pueden ocasionar que una persona pierda temporalmente la conciencia. Decimos esto porque un video publicado en TikTok nos permite apreciar cómo una madre de México se desmayó al saber que su hija está embarazada.

Quien reveló la escena fue la hija de la progenitora, que se llama Daniela Silva. Ella usó su cuenta de la mencionada red social (@soydanisilva) para difundirla. De acuerdo a la grabación, ella le mostró un clip para indicarle que estaba en la dulce espera.

Cuando la madre vio el ultrasonido de un bebé, inmediatamente le preguntó a su hija si estaba embarazada. Luego de escuchar una respuesta afirmativa, la madre se mostró atónita y se desmayó de la fuerte impresión, generando preocupación en todos los presentes.

En otro video, Daniela Silva reveló qué clip exactamente miró su madre, recalcando en qué parte es donde perdió temporalmente la conciencia. También difundió otra grabación donde contó qué pasó después de que su progenitora se desmayara.

“Cuando se cayó mi mamá, si se dan cuenta, la persona que estaba grabando, que era mi esposo, tiró el celular para poder agarrarla y pues yo también literal me fui a intentar cacharla, pero no alcancé”, dijo. “Ahorita este video está chistoso, pero en el momento no estuvo tan chistoso porque se nos fue literal al piso y se pegó en la cabeza”, agregó.

“Entonces con la preocupación, pues se imaginarán, obviamente no estábamos pensando en grabar el ‘después de la caída’, pero lo que sí es que hay un ‘después’ en el que la sentamos para que no se nos vaya a caer otra vez y le pusimos de nuevo el video”, recalcó después. El clip que muestra la caída de la madre ya circula en varias redes sociales.

