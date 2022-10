A la hora de buscar un trabajo, uno puede llegar a darse cuenta que muchas empresas exigen cosas inesperadas para contratar a las personas. Precisamente, un hombre de México usó su cuenta de TikTok (@frasalazar) para revelar el peculiar requisito que una compañía exige para un puesto de trabajo: “No tener miedo a los muertos”.

“Imagínate que estás en una entrevista y te preguntan si tienes miedo a los muertos”, comenzó diciendo el sujeto en su video donde dio a conocer la singular condición laboral. Según el clip, la vacante que le enviaron es para ser un encargado de administración de Ixtlahuaca, un municipio en México.

El hombre, al leer los requisitos, calificó a muchos de ellos como “normales”. Claro está, uno no entra en esa ‘agrupación’, pues dice: “No tener miedo a los muertos”. Sobre esto, él dijo inmediatamente: “Yo no sé qué pensar”.

Pero luego, analizó la condición: “Esta es, obviamente, la confirmación de que los fantasmas existen. Si no, no habría una vacante que te pida no tenerles miedo a ellos”. Además, criticó la poca cantidad de dinero que la empresa está dispuesta a pagar a la persona, teniendo en cuenta el requisito.

“Esta sí es vacante de terror”, se lee en la descripción de su publicación realizada en TikTok. De acuerdo a La Vanguardia, muchos usuarios quedaron horrorizados por la condición laboral. Pero también hubo internautas que se mostraron indignados por el sueldo.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: