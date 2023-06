A estas alturas, queda claro que TikTok no es una moda pasajera. La aplicación, utilizada por millones de usuarios todos los días, se ha convertido en una de las principales opciones de entretenimiento para quienes pasan bastante tiempo en las redes sociales; sin embargo, hay quienes prefieren utilizarla para consultar trucos caseros que sirven para mantener el orden y la limpieza en el hogar.

Precisamente, una internauta de España, identificada como @decorandomeelalma, se volvió viral en las últimas horas tras compartir un sencillo tip para hacer que el tacho de basura nunca se quede sin bolsas. ¿De qué se trata?

“Si odias tanto como yo ir a la basura para tirar algo y ver que nadie ha repuesto la bolsa, te explico un simple truco”, comienza explicando la usuaria, que acumula hasta el momento más de 189 mil seguidores.

Así, empieza a explicar paso a paso el truco casero que te permitirá ahorrar tiempo valioso. “Sacamos nuestro tacho de basura, y ponemos todas las bolsas de basura del paquete una debajo de otra”, agrega.

“De esta forma, aparte de que evitamos que nuestro tacho se manche por debajo, siempre tendremos un repuesto de bolsa puesto. Ya que al sacar nuestra basura, siempre nos esperará debajo una bolsa nueva”, concluye.

En algunos días, el clip superó las 2 millones de visualizaciones y generó toda clase de reacciones entre los internautas.

“En mi casa son capaces de sacarlas todas de golpe y tirarlas”; “Sí, odio la situación. Pero me acuerdo que vivo sola y la que no repuso la bolsa fui yo, y se me pasa el enojo”; “Si da coraje poner una sola, imaginate poner 30 bolsas seguidas”; “Muy buena idea”, escribieron las personas.

No obstante, tampoco faltaron quienes criticaron a la tiktoker por, supuestamente, publicar un tip que no ayudará en la limpieza del hogar.

“No hagan eso, porque todas las demás bolsas quedan olorosas y sucias”, comentó una persona, a lo que @decorandomeelalma respondió: “No pasa eso para nada”.

