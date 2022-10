Este 31 de octubre muchos hogares se llenarán de decoraciones terroríficas y no faltarán los disfraces para ir en búsqueda del ‘Dulce o truco’ (Trick’r Treat) en países como Estados Unidos, Canadá, México y algunos de Latinoamérica. Si eres de los que ama las calabazas, pero sufres para tallarlas, una abuela en TikTok tiene la solución para hacerlo en pocos minutos y usando un simple electrodoméstico. Ella es Barbara “Babs” Costello y aquí el video viral que no puedes dejar de ver.

A sus 73 años es toda una celebridad en esta red social siendo conocida como ‘La abuela de todos’ (@brunchwithbabs) al compartir utilitarios y consejos para que las labores del hogar sean más sencillas entre sus más de 2.5 millones de seguidores. En uno de los más recientes divulgó un ‘Life hack’ para reducir el tiempo de tallado de calabazas a la mitad.

“Lo que se debe y no se debe hacer en el tallado de calabazas” es el título del nuevo video donde empieza haciendo un agujero en la parte inferior del fruto de color naranja y no en la zona superior donde está el tallo. Además, brindó el tip de sostenerla en el regazo para ayudar a estabilizarla mientras se corta. Es aquí donde aparece un electrodoméstico.

El truco de la batidora para limpiar calabazas

Barbara Costello usa el truco de una batidora de mano para “limpiar todas esas cuerdas” que están al interior y así sea más sencillo recoger las semillas blandas, sin tener que usar las manos. La idea es que el “mezclador haga todo el trabajo duro de aflojar todas esas cuerdas (hilos fibrosos)”.

En el video viral también se ve que emplea una cuchara para retirar las semillas y los hilos restantes; además, con un marcador de borrado en seco, y no un Sharpie o permanente, dibuja la aterradora cara en su calabaza. Para quienes no gustan usar cuchillo o no tienen un kit especial, ella aconseja unos cortadores de galletas y un mazo de madera para terminar de realizar el diseño.

Y para mantener la hortaliza fresca por más tiempo hay que untar un poco de vaselina en los bordes cortados y aquí viene un nuevo truco casero para un delicioso olor: “Espolvoree un poco de canela en la parte superior interior de la calabaza para obtener un olor festivo a especias de calabaza cuando se enciende una vela dentro”.

El video viral del tallado de calabazas se ha convertido en un nuevo éxito para Barbara Costello en TikTok donde acumula más de 22,2 millones de vistas y más de 14 mil comentarios desde que lo publicó el pasado 21 de octubre.

Mira aquí el video viral

♬ original sound - everyone’s grandmother @brunchwithbabs 🎃Do’s and Don’ts of Pumpkin Carving 🎃It is a treasured tradition in our family to carve jack-o-lanterns for Halloween. But with all the yuck and mess, sometimes my kids would quit the project before we even started. Babs’ Do’s and Don’ts for Pumpkin Carving, saves the mess and speeds up carving so you can have the perfect jack-o-lantern with no mess and no fuss. Happy Halloween 🎃XO Babs 1. Carve from bottom. That way you have the stem to hold onto and you can easily slip the pumpkin right over a candle or flashlight. 2. Hold pumpkin in your lap to carve. You will have a much steadier pumpkin to cut. 3. Use a red dry erase marker to sketch your design. It erases easily and if you miss a spot, it blends in. 4. Use a hand mixer to clean out your pumpkin. 5. Use cookie cutters and a rubber mallet to carve your design. 6. Cover all cut surfaces with Vaseline to keep the pumpkin moist after carving. Pumpkins should last 1-2 weeks carved! 7. Sprinkle some cinnamon on the inside top of your pumpkin for festive pumpkin spice smell when a candle is lit inside the pumpkin. 🎃 #pumpkincarving

Síguenos en nuestras redes sociales: