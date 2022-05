A veces, cuando se viaja por carretera con niños, estos se aburren y hacen berrinche. Mencionamos ello porque una madre de familia, que aparentemente es de Estados Unidos, compartió un truco en TikTok (@honestlyautumn) para evitar una situación así y lograr que los menores permanezcan tranquilos y ocupados.

La progenitora, en un video difundido en la mencionada red social hace apenas unos días, dejó en claro que su método es sencillo de aplicar. Solo consiste en ‘adornar’ el automóvil con el que se viajará. ¿Con qué? Con las cosas de él/ella.

“Una manera fácil de evitar los colapsos en los viajes por carretera es llevar un carrito de ducha, algunos marcadores y algunos juguetes”, manifestó la madre, quien colocó el recipiente lleno de varios artículos de su hija en la ventana del vehículo.

“Tener actividades accesibles, como dibujar en la ventana, es la clave para un viaje por carretera exitoso”, añadió la mujer mientras mostraba que las ilustraciones se podían borrar de manera rápida y fácil con una toallita húmeda.

“¡El mejor truco de mamá y papá!”, aseguró la madre en la descripción de su publicación realizada en TikTok. De acuerdo a The Sun, a muchas personas les gustó su truco y no dudaron en manifestarlo, pero también hubo quienes dijeron que no les parece seguro tener un carrito de ducha en la ventana.

Además, otros comentaron que no es correcto que se le permita dibujar a un niño en la ventana porque después pensará que puede hacerlo en cualquier lado. ¿Tú qué opinas sobre el método que compartió la madre?

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.