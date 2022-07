Las moscas, para muchas personas, son molestas. Si a ti tampoco te agradan y quieres que no estén en tu casa, te agradará saber que una mujer, aparentemente de Estados Unidos, tiene un sencillo truco para evitar que los mencionados insectos entren a su vivienda.

El método de la mujer ha causado sensación en TikTok desde que lo dio a conocer en dicha red social a través de su cuenta (@tcfamalam). En el video que publicó, informó por qué esos animales generan una incomodidad tanto para ella como para su familia.

“Vivimos de espaldas a las tierras de cultivo, por lo que las moscas son una verdadera molestia para nosotros y anoche vi en Facebook que si pones una bolsa de agua en algún lugar cerca de la puerta, evita que entren”, dijo.

“Así que he ido al doble y he puesto dos. Aparentemente, creen que es una colmena, pero ha funcionado”, agregó la mujer. Luego de ello, indicó que, a raíz de haber aplicado el truco, no vio a ninguna mosca durante horas, cuando suele haber muchas.

The Sun informó en su página web que muchas personas elogiaron el método de la usuaria de TikTok y manifestaron que querían probarlo por sí mismos. ¿Qué nos dices tú? ¡No te quedes sin ver el video que ella compartió!

