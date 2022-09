Cuando uno sale, normalmente lleva sus llaves y espera no perderlas porque después no tendrá cómo ingresar a su domicilio por su cuenta, pero a veces, por distintos motivos, estas acaban desapareciendo. Dicho ello, una joven llamada Mia, aparentemente de Estados Unidos, usó su cuenta de TikTok (@apple_brat) para revelar su truco que le permite no extraviarlas en el momento en que no se encuentra en su vivienda.

A la hora de dar a conocer el método, la chica dejó en claro que, para aplicarlo, se necesita un gancho de resorte. “Muéstrame el truco que viste al azar un día y que ahora es una práctica estándar inconsciente en tu vida”, se escucha en el video que publicó en la mencionada red social.

En esa misma grabación, Mia sacó uno de los bolsillos de su pantalón jean para mostrar que colocó sus llaves en un gancho de resorte que estaba sujeto a través de un agujero en el material, de acuerdo a The Mirror.

“Si eres una chica en la universidad y no quieres perder tus llaves en el bar, simplemente hazte un agujero en el bolsillo”, escribió la joven en el video. “Truco de vida”, colocó en la descripción del mismo en TikTok.

Muchos usuarios, al ver el clip, señalaron que su método es muy bueno, pero también es necesario mencionar que hubo internautas que recalcaron que lo mejor es usar las presillas de los pantalones. Sobre esto, Mia comentó: “No uso el cinturón porque mis llaves son muy feas y no quiero parecer un estudiante de primer año”.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: