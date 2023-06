Establecerse en otro país es el camino escogido por millones de personas que lo dejan todo buscando tener un mejor futuro. Mediante las redes sociales, algunos de ellos comparten su experiencia como emigrantes y sorprenden con sus revelaciones al conocer diferentes culturas estando lejos de su tierra.

Precisamente, una joven latina que se fue a España enumeró las cosas que más le llamaron la atención tras empezar a vivir en el país europeo. Su relato, subido a TikTok, se viralizó y generó todo tipo de comentarios.

Luz Enriquez, identificada en la mencionada plataforma como @luuz.enriquez, es una chica oriunda de Argentina que se grabó a sí misma hablando sobre las cosas más curiosas tras llegar a la nación española.

“La gente tiene ventanas en los techos. Son ventanas que están abiertas, casi todo el día”, empezó diciendo la joven. Luego, cuestionó el hecho de que las personas crucen la calle sin mirar. “La gente cuando va a cruzar la calle no mira, osea, la cruza mirando el celular porque sabe que el auto para”, agregó.

Luz del día a las 10 de la noche y reciclaje por todas partes

“Otra cosa super loca para mi es que, en el verano, anochece a las 10 de la noche”, explicó, asegurando que eran las 9 y cuarto de la noche cuando grabó el video.

Finalmente, destacó el hecho de que la basura sea clasificada en los tachos de desperdicios. “Hay contenedores para todo tipo de desechos en cada bloque. Esto es para fomentar el reciclaje, y si no lo haces y te atrapan, puedes ser multado”, concluyó.

El relato de Luz se viralizó con más de 250 mil reproducciones y causó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras que algunos se mostraron sorprendidos por las revelaciones de la argentina, otros aseguraron que sus afirmaciones no son del todo ciertas.

“No pasa nada si no reciclas jajaja, mucha gente no lo hace”; “Que anochece a las 22 horas vale, pero lo demás ¿En qué España vives? en la misma que yo no”; “No pasa nada si no reciclas jaja, mucha gente no lo hace”; “no te pueden multar por no reciclar, solo reciclas si quieres”; “En la Patagonia anochece a las 22 y hasta más en verano. Lo que pasa es que hay que conocer y no mirar todo desde BsAs”, escribieron las personas.

