En TikTok se ha vuelto muy popular el trend ‘My Name Is’ del grupo infantil D Billions, conformado por ‘Chiky’, ‘Cha-Cha’, ‘Boom-Boom’ y ‘Lya-Lya’. Ante ello, trabajadores de una cadena de delivery fueron ‘obligados’ a bailar la pegajosa canción o de lo contrario no cobraban a fin de mes. Su nivel de ‘entusiasmo’ no pasó desapercibido en redes sociales y ha generado todo tipo de comentarios.

MIRA TAMBIÉN | Renuncia a su empleo de 8 años para irse a uno nuevo, pero deciden no contratarlo

Tal y como se puede apreciar en el video compartido por la misma empresa de delivery peruana Frappego (@frappego), cuatro trabajadores supuestamente fueron obligados a bailar la coreografía de ‘My Name Is’ en pleno turno de trabajo para así poder cobrar sus respectivos sueldos.

“Cuando el jefe dice que si no participan del TikTok no pagará”, se lee en la descripción, dando entender lo mencionado anteriormente. Se desconoce si lo subieron con el objetivo de generar humor y sumar vistas, pero lo que sí se puede observar son las ganas que le ponen para realizar el trend.

El único empleado que está en sintonía con la canción es el que personifica a ‘Cha-Cha’, quien mueve los brazos y piernas. ‘Chiky’, por su parte, sí muestra una cara de incomodidad como si en verdad hubiera sido obligado a hacer dicho TikTok. Esto mismo ocurre con el tercero, que interpreta el papel de ‘Boom-Boom’.

El video fue subido el pasado 21 de marzo y desde su fecha de publicación registra 3 millones de visualizaciones y 247 mil ‘likes’. Un gran número de usuarios coincidieron que al único trabajador que le deberían aumentar el sueldo es ‘Cha-Cha’, quien le puso ganas durante toda la coreografía.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.