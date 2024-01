En las principales redes sociales, suelen formarse comunidades solidarias que ofrecen apoyo y resuelven dudas en situaciones determinadas. Precisamente, una usuaria llamada Belén Sánchez acudió a TikTok para publicar la nota que su esposo recibió de una compañera de trabajo.

En un video, la mujer, identificada como @belu.sanchez83, describe que su pareja, panadero de profesión, ocasionalmente recibe pan para llevar a casa. En esta ocasión, solicitó a una colega que le separara una bolsa, pero ella aprovechó la oportunidad para dejarle un mensaje bastante llamativo.

La nota comienza con un saludo a “mi amigo compañero Nahuel” y utiliza un apodo extraño: “Adolfo de la Trinidad”, que la mujer encuentra desconcertante, insinuando un posible código entre ambos.

La firma finaliza con un enigmático “De lo más bello y espectacular de Astrid Fern. Con amor, Isa. Hola tu”. Ante lo ocurrido, Sánchez expresa tener “la mejor onda”, aunque muestra dudas.

“Yo sé cómo es mi esposo, la conozco a la chica y todo, pero ustedes en mi caso, ¿qué harían? ¿Qué tengo que hacer?”, preguntó al final del clip.

El mensaje generó controversia entre los usuarios

La publicación de la argentina se viralizó y fueron miles los que acudieron a la sección de comentarios para opinar sobre el mensaje que le dejaron a su esposo.

“¿Mensajes que sólo ellos entienden? Mmm raro”; “Yo fui una compañera de trabajo, dudá de todo”; “Ahí marcó territorio la muchacha”; “Mucha confianza igual la mina”; “Por algo le pone esas notitas, le da el pie”; “Ya conectaron, amiga. Pestañeaste”; “Jamás pongas las manos en el fuego por nadie y menos por tu marido”, escribieron las personas.

No obstante, no faltaron quienes defendieron al hombre y le dijeron a la usuaria que no debería preocuparse. “Yo no diría nada, el pan está muy caro”; “Si fuera culpable, no llevaría la bolsa”; “Si llegó con la bolsita, despreocupate. Es tuyo y seguramente tengan la mejor como amigos”, comentaron.

¿Cuáles son las señales más usuales de infidelidad?

Las señales más usuales de infidelidad pueden incluir cambios repentinos en el comportamiento y las rutinas de una persona. Esto podría manifestarse a través de una disminución de la intimidad física, secretismo en torno al teléfono o las redes sociales, y actitudes defensivas al ser cuestionado sobre actividades cotidianas.

Además, la falta de interés en compartir detalles de la vida diaria y una disminución en la comunicación emocional también pueden ser indicativos de una posible infidelidad. Observar estos cambios junto con la intuición y la comunicación abierta puede ayudar a identificar posibles problemas en una relación.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Te recomiendo ver este video

Se quedó dormido en un bar y cuando lo liberan estaba con una copa. (Twitter | @er_gabi2)