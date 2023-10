Un joven español que vive en Japón se volvió viral en las redes sociales tras publicar un video en donde muestra las imágenes que utilizan los usuarios del país asiático para ligar en Tinder, conocido aplicativo de citas disponible en dispositivos iOS, Android y HarmonyOS.

En un video publicado en TikTok, el usuario Jorge Cyrus (@jorgecyrus) exhibe que los japoneses no tienen ningún tipo de temor a la hora de querer llamar la atención en la popular plataforma.

Lo primero que el joven muestra es un sujeto con un disfraz de una rama fumando un cigarro en la calle. “Qué mal rollo me da esto, qué mal ha envejecido mi niña”, comentó.

Asimismo, se puede observar un usuario de espaldas contemplando lo que parece ser una estructura religiosa. “¿De verdad no tenías otra foto en un cementerio que ponerte? La primera cita vamos de visita a mi padre”, dijo el español.

Por otra parte, se aprecia una persona que no duda en mostrar los artículos de lujo que posee. “A mí no se me enamora con lujos, se me enamora con la personalidad. El dinero, chicos, es algo totalmente secundario, la verdad”, señaló el europeo.

Adicionalmente, se ve a un internauta que tiene una berenjena con forma de mano y otro que pone tanto su barbilla como sus piernas antes y después de depilarse. Finalmente, varios que incluyen a sus mascotas como foto de portada y un sujeto que enseña varios relojes de distintas marcas y tamaños.

“Tinder en Japón”, escribió el protagonista de la filmación, cuyo video generó una gran cantidad de reacciones y bromas entre los usuarios.

¿Qué es y cómo funciona Tinder?

Tinder es una aplicación de citas que busca coincidencias basadas en la ubicación de los usuarios. Los usuarios deslizan fotos hacia la derecha si les interesan y hacia la izquierda si no. Si ambos deslizan hacia la derecha en las fotos del otro, se forma una “coincidencia” y pueden chatear en la aplicación.

La aplicación utiliza un algoritmo que tiene en cuenta ubicación y preferencias de perfil. Su atractivo radica en su sencillez y en la importancia de las imágenes de perfil. No obstante, es crucial recordar la importancia de la seguridad y la privacidad al interactuar con desconocidos en línea.

