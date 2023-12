Alexa King es una joven británica que, tras enviar su carta de presentación y su currículum a una empresa para conseguir un puesto de trabajo, fue convocada a una entrevista; sin embargo, lo que empezó siendo una ilusión rápidamente se convirtió en desconsuelo. ¿Qué ocurrió?

En un video de TikTok, la chica reveló que, en septiembre de este año, la compañía en cuestión la contactó para decirle que querían conversar con ella. Emocionada, respondió de inmediato y se pusieron de acuerdo para charlar de forma virtual.

De esta manera, la entrevista inició sin mayor problema, pero solo dos minutos después de haber empezado, la reclutadora interrumpió a la candidata con una revelación que la tomó pos sorpresa. “Te voy a pedir que pares de hablar”, le dijo.

La londinense le preguntó los motivos. “Entonces, esta mujer me contestó: ‘Porque no tieness la experiencia necesaria para el puesto’”, recordó.

El hecho indignó a la joven, pues argumentó que, de haberle prestado atención a los documentos que envió con anticipación, ya habrían notado de antemano que no contaba con la experiencia solicitada para el cargo.

“Ella me dijo: ‘Te escucho hablar y la verdad es que podrías trabajar acá. Cuentas con la habilidades y capacidad necesarias, pero no tienes experiencia laboral’”, respondió la entrevistadora, dando por cerrada la convocatoria en la que participaba Alexa.

Tras el incidente, la chica decidió compartir su malestar en TikTok: “Al parecer no importa lo bueno que seas en algo y las habilidades que tengas (...) Si la reclutadora me asegura que en teoría soy apta para el puesto, ¿por qué se empeña con el tema de la experiencia?”.

“Quedé muy enojada con la reclutadora. ¿Para qué me llamó por teléfono? ¿No leyó mi CV de antemano? Creo que el error fue de ella. Me hizo perder el tiempo porque yo realmente me había preparado para afrontar esta entrevista laboral”, finalizó.

El relato de la británica se viralizó y una gran cantidad de usuarios se solidaron con ella tras lo ocurrido. Includo, hubo quienes se animaron a contar experiencias similares.

“Una vez me rechazaron en un empleo porque supuestamente estaba ‘sobrecalificado’ para el puesto. No entiendo realmente lo que buscan”; “Siempre te responden que no contás con la experiencia necesaria... Entonces, si no la tengo, DAME LA CHANCE DE TENERLA”; “¿Por qué hoy en día ningún trabajo está dispuesto a brindar esa experiencia? Todos quieren trabajadores con experiencia, pero nadie quiere ayudar a los trabajadores a adquirir experiencia”, escribieron las personas.

¿Cómo llamar la atención de una empresa que busca empleados?

Para llamar la atención de una empresa que busca empleados, es fundamental destacar entre los solicitantes. Comienza por crear un currículum y carta de presentación impactantes que resalten tus habilidades y logros relacionados con el puesto, adaptándolos específicamente a la empresa en cuestión.

Además, aprovecha tus redes profesionales para obtener una introducción o recomendación, lo que puede aumentar tu visibilidad y credibilidad. También es importante tener una sólida presencia en línea, especialmente en plataformas como LinkedIn. Comparte contenido relevante y establece conexiones con empleados de la empresa que te interesa. Demuestra tus habilidades y conocimientos en proyectos relacionados con la empresa, si es posible, y prepárate adecuadamente para las entrevistas, investigando a fondo la empresa y mostrando cómo puedes aportar valor.

Finalmente, comunica tu entusiasmo por la empresa y cómo encajas en su cultura y valores, además de resaltar ejemplos específicos de tus logros y contribuciones anteriores.

