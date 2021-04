Video viral | TikTok es para muchos sinónimo de videos de gente bailando o sumándose a tendencias. No obstante, esta plataforma se ha convertido en una suerte de confesionario para algunos.

Es así que se puede hallar innumerables clips en los que estos internautas hablan de algunas experiencias que pasaron y los han moldeado. Entre los más populares de los últimos días se encuentra el de una mujer que trabajó como camarera hace ya un bien tiempo.

Según relata la fémina, cuyo usuario en TikTok es @chloe_beeee, una vez la contrataron para servir las mesas en la recepción de una boda. En esa oportunidad, todo iba bien hasta que derramó un bote de salsa sobre la madre del novio, quien usaba un vestido blanco.

“Estaba muy caliente, y gracias a Dios no la quemé, pero se tuvo que ir a cambiar (de ropa)”, dijo. Ella señaló que este error se debe a que tiene disaraxia.

Lo más curioso es que, luego de ese incidente, la novia le dio una jugosa propina. “La novia se acercó a mí, me estrechó la mano y me agradeció lo que había hecho. Me dijo: ‘mi suegra no debería haber estado vestida de blanco el día de mi boda’, y luego me dio una propina de 55 libras (unos 60 euros)”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR