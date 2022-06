Muchas personas no cuentan con la oportunidad de ingresar a una universidad, pero tienen interés en conocer lo que hay dentro de la casa de estudios y, sobre todo, cómo es la enseñanza. Eso es lo que ocurrió en Estados Unidos con un joven, quien se coló a una clase de Derecho sin que el profesor lo notara. El video se volvió viral en TikTok y los usuarios tuvieron distintas reacciones.

Blaine, quien usa el nombre de usuario @Blainesdeclassified en TikTok, siempre quiso asistir a una clase de Derecho, por lo que esta semana se propuso acudir a la Facultad de Derecho de la Universidad del Noreste (Northeastern University School of Law). Esta casa de estudios se encuentra ubicada en Boston, la ciudad más poblada de la Mancomunidad de Massachusetts, y una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos, según explica Wikipedia.

“Siempre me he preguntado cómo sería ir a la Facultad de Derecho, así que decidí ir a una y fingir ser estudiante por un día”, escribió en la descripción del video que publicó en su perfil de Twitter.

En las imágenes se observa la fachada de la facultad y el interior del local, lo que demostró que Blaine entró sin ninguna dificultad, a pesar de no estudiar allí. Una vez en el aula, grabó unos segundos de la clase, tal como apunta The Daily Dot.

“La clase se llamó ‘Ley de la evidencia’, revisamos un montón de casos y discutimos rumores”, explicó el joven.

Al final de la clase, Blaine se grabó saliendo del salón y aseguró que aprendió mucho durante esas horas. “La clase fue larga, pero bastante interesante. Creo que estoy listo para la sala del tribunal ahora, (llámame) si necesitas una defensa”, bromeó.

El tiktoker no fue descubierto, pese a que el hombre tenía una lista con los nombres de los estudiantes. “El profesor tenía un mapa de asientos con los nombres y rostros de todos, no sé cómo no me atraparon”, afirmó.

“Podrías haber sido el abogado de Amber Heard”

El clip se publicó el último 2 de junio y se viralizó rápidamente, al punto de superar los dos millones de reproducciones. La mayoría de personas hizo bromas respecto al momento que pasó Blaine y hasta dijeron que podría tener los dotes para convertirse en un buen abogado.

“Probablemente podrías haber sido el abogado de Amber Heard”, escribió un usuario, en referencia al juicio que la actriz sostuvo con su exesposo Johnny Depp.

Otras personas, en cambio, se mostraron sorprendidas por el hecho de haber ingresado a una clase de universidad tan fácilmente. “Sé que esto es para la comedia... pero ¿no estamos hablando de lo fácil que es para un no estudiante ingresar a las clases y los edificios?”, señaló un usuario.