El encontrarse después de muchos años con un ex compañero de escuela puede ser una experiencia incómoda, sobre todo si se trata de una persona con la que no nos llevábamos del todo bien. Lo sucedido con la usuaria estadounidense Bell Marie, sin embargo, se encuentra a otro nivel, pues volvió a ver cara a cara a la joven que le hacía bullying en el colegio.

Según contó la joven en un video publicado en su perfil de TikTok, donde se hace llamar @teeenymaria, se encontraba comiendo en un local de la cadena Red Robin cuando se dio cuenta de que la mesera que atendía su mesa era nada más y nada menos que la persona que se burlaba de ella en el colegio.

En las imágenes publicadas por la tiktoker, se le puede ver sonriendo a la cámara antes de mostrar lo que quedó de su plato. La descripción de la escena revela la reacción de Bell ante el inesperado encuentro. “La dejé sin propina”, escribió.

Mira aquí el video viral

Su reacción generó un acalorado debate

La publicación de la tiktoker se viralizó con más de 600 mil reproducciones y, como era de esperarse, generó un acalorado debate entre los internautas. Mientras que algunos defendieron su decisión de no dejar propina a su ex compañera, otros la criticaron y la tildaron de mezquina y rencorosa.

“¡Karma, me encanta!”; “Como mesera que vive de las propinas, apoyo esto”; “¡Hice esto! Incluso ella intentó decirme que me recuerda de la escuela y yo actué como si no la recordaba pero ella hizo un infierno de mi vida”; “Yo hubiera dejado un centavo y le decía ‘te hubiera dejado los otros 9.99 si hubieras sido buena conmigo en la escuela’”, escribieron algunos usuarios.

Del otro lado, están quienes no se mostraron de acuerdo con su accionar: “Si la escuela secundaria fue hace como 2 o 3 años, lo entiendo. Si ha pasado más tiempo que eso, es muy probable que ahora sea una persona diferente”.

No obstante, la respuesta con más ‘me gusta’ a este último comentario indica: “eso es lo que dicen todos los acosadores.

