Ana es una joven de México que ha sorprendido bastante en TikTok porque reveló cómo es que ha ganado dinero últimamente. Resulta que ella grabó los ronquidos de su novio e hizo canciones con los audios que le han permitido recibir una plata extra.

En un video viral que difundió en su cuenta de la mencionada red social (@koana), la chica sostuvo que creó una lista de Spotify llamada ‘Snoring machine’, donde hay, hasta el momento, dos canciones de los ronquidos de su pareja (ambas de un minuto). A la hora de anunciar ello, explicó que había 1221 ‘monthly listeners’.

¿Cuánto dinero ha ganado hasta ahora?

“Y tú dirás: ‘Ana, esas son bien poquitas personas’. Pero lo que no sabes es que subimos a este muchacho a todas las plataformas. O sea, literal todas”, recalcó la tiktoker. “Y hasta ahora lo que él no sabe en cuánto tenemos ahorita en el banco. Y tú dirás: ‘Ana, no es mucho’. ¿Pero a quién le pagan 32 dólares por subir ronquidos del novio?”, agregó.

Mira aquí el video viral

La joven, eventualmente, aconsejó a varias chicas que subieran los ronquidos de sus parejas y los monetizaran. “Yo ahorita tengo estas dos canciones, pero tengo como para unas 30 tal vez. Si yo lo tengo que aguantar, pues que Spotify nos pague”, aseveró.

Su video, en poco tiempo, supero las 8 millones de reproducciones en TikTok. Definitivamente se volvió viral. “Todos podemos ser artistas”, se lee en la descripción del clip que podrás apreciar en esta nota de Mag sin ningún problema.

Síguenos en nuestras redes sociales: