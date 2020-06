“Respétenlas o váyanse a otra parte”. Así podría resumirse el contundente mensaje de la dueña de una heladería en Estados Unidos a las personas que gusta de maltratar a gritos a su personal por el uso obligatorio de mascarillas tanto de su parte como de la clientela que visita su establecimiento.

La heladería Mootown Creamery, ubicada en la ciudad de Berea, Ohio, compartió una publicación en su página de Facebook que se volvió viral relacionada a sus clientes que les faltan el respeto a sus trabajadoras, que mayormente son adolescentes, por cumplir la ley estatal de usar mascarillas.

En su pronunciamiento viral en Facebook , la propietaria del mencionado establecimiento también anunció que se tomó la decisión de requerir el uso de mascarillas para todos aquel que visite sus instalaciones, argumentando que es por la protección tanto de sus colaboradoras como de su clientela.

Aquí te mostramos el mensaje completo que Mootown Creamery de Berea, Ohio, publicó en su página de Facebook , que hasta el momento tiene más de 2,100 reacciones de todo tipo, además de cientos de comentarios y compartidas de usuarios que les expresaron su apoyo por ofrecer otras alternativas de atención a quienes no deseen usar mascarillas.

“Intenté no decir nada pero esto se está saliendo de control. ¡¡¡BASTA!!! Basta de gritarle a estas jovencitas. Basta de azotar puertas. Basta de insultarlas y hacer una escena. ¡¡¡BASTA!!! Estas chicas usan mascarillas por su protección. Están obligadas por el estado, y lo hacen con una sonrisa en sus rostros porque les importan ustedes y su seguridad. Para protegerlas a ellas y a nuestros clientes, tomé la decisión de requerir el uso de mascarillas en nuestra tienda. ¡Yo tomé la decisión, no ellas!

¿Saben cuán difícil es trabajar durante el verano con una mascarilla? Con una línea de clientes que llega hasta la puerta, con algunos esperando afuera, con pedidos en línea sonando en una tableta, el teléfono timbrando sin cesar -- para después un cliente haga un berrinche en la tienda llamando “paranoicas” a las chicas o “antiestadounidenses” o peor aún - ¡INSULTARLAS! (¿Se siente bien hacer llorar en el baño a una chica de 16 años? ¿O que sollocen en su camino a casa del trabajo? ¿Eso los hace sentir mejor sobre la COVID? ¿Cómo se sentirían si alguien le hiciera esto a su hija?)

¡¡¡¡¡¡Paren ya!!!!!! Entiendo. Esto apesta. La COVID es una de las cosas más horribles que muchos de nosotros hemos experimentado en nuestro tiempo. Nuestras vidas quedaron de cabeza. Los negocios están cerrando. Algunos de nosotros todavía estamos sin trabajo. Estamos estresados, preocupados y frustrados. ¡Sin embargo, esa no es excusa para desquitar nuestras frustraciones con adolescentes que sirven helado! (¡Para mayoría de ellas es su primer trabajo!) ¡¿Es en serio?! ¿Qué control posiblemente tienen ellas sobre la situación?

No son bienvenidos aquí si no tienen un mínimo de respeto hacia nosotras. No tiene que ver con las ventas. Vayan a otra parte si quieren comportarse de esa forma. Los clientes que son respetuosos, amorosos, comprensivos y amables son bienvenidos en Mootown. Servimos helados y sonrisas. ¡¡Si salir por helado los pone de tan mal humor, quédense en casa!! No van a arruinar la experiencia para el resto.

Ofrecemos recojo en tienda, pedidos afuera de nuestra local, pedidos en línea, entrega a domicilio, pedidos por teléfono - hay una docena de formas distintas de hacer su pedido y mantener su derecho de no usar mascarilla. Si no tiene una mascarilla o no cree en el distanciamiento social - respetamos eso. Tomaremos su orden en cualquiera de esas formas, o entenderemos si no quiere volver hasta después de la COVID. Pero no puede entrar al local y gritarle a las chicas. ¡¡¡ESO ACABA AHORA!!!

Para aquellos que no han sido unos verdaderos monstruos durante todo esto -- ¡¡¡¡GRACIAS!!!! ¡Los amamos, los apreciamos y esperamos verlos pronto!”

El Departamento de Salud de Ohio estableció protocolos obligatorios para los restaurantes cuando se les permitió atender al público en exteriores el pasado 15 de mayo y en interiores seis días después (21 de mayo). Los negocios deben exigir a su personal usar cubiertas faciales, con una lista limitada de excepciones.

VIDEO RECOMENDADO

Mujer hace berrinche en supermercado porque le pidieron usar mascarilla

Mujer hace berrinche en supermercado porque le pidieron usar mascarilla