Video viral | Los videos protagonizados por mascotas ostentan un lugar muy especial en el corazón de los usuarios de YouTube y otros sitios similares. Es por ello que muchos de estos se vuelven populares en cuestión de minutos o pocas horas.

Entre los más recientes tenemos una grabación protagonizada por una gata llamada Holly, la cual vive en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos . Ahí pasa los días en compañía de su dueña, Laurie Popeck, y su hija.

No obstante, ello no quiere decir que ande aburrida. Es más, no solo se divierte, sino que también ha aprendido a entrar a cualquier habitación. Esto lo puede realizar a pesar de que las puertas hayan sido cerradas. ¿Cómo? Baja y lo verás.

La escena que acabas de mirar, compartida el 7 de junio en YouTube por el canal Caters Clips, ocurrió el pasado 28 de mayo. Popeck afirmó que Holly intentó salir del cuarto en el que se encontraban por varios minutos hasta que lo logró.

“Esta gata es extraordinaria. Estoy realmente fascinado por lo que acabo de observar”, dijo un usuario.

TE PUEDE INTERESAR