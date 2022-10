Se fue de vacaciones y ocurrió algo que lo dejó atónito. Arturo Brunello, quien aparentemente es de Estados Unidos, viajó a México para tener unos días sin estrés. En dicho país, se hospedó en un hotel sin imaginar que en ese lugar acabaría captando a un empleado revisando sus cosas en su habitación. Todos los detalles del hecho, que se volvió viral en las redes sociales, están aquí.

El hombre, en un video que compartió en TikTok (@arturbo86), dejó en claro que había salido de su cuarto. Como no llevó consigo su laptop y esta tiene una aplicación llamada iSentry (que detecta movimiento y empieza a grabar), el aparato pudo captar el preciso momento en que un trabajador ingresó.

El sujeto, en vez de asear la habitación, agarró una cerveza de la refrigeradora y luego procedió a revisar los cajones, una mochila y la caja fuerte. “Esta fue la primera vez que configuré una cámara y capté esto... Eso es alarmante para mí”, recalcó Arturo en el clip.

“Afortunadamente no tomó nada más que la cerveza. Y lo informamos al hotel y nos cuidaron muy bien después del hecho. Hubo muchas críticas que mencionaron el robo. Pero no había ninguna prueba. Me alegro de que lo hayamos atrapado”, agregó.

En la descripción de su video publicado en TikTok, el hombre sostuvo que sus vacaciones se pusieron raras a raíz del hecho. Además, indicó que no nombrará al hotel debido a que el personal acabó manejando la situación de manera correcta.

“Solo tenga cuidado y use la tecnología a su favor. Sinceramente, me sorprende que no haya visto la luz verde en mi cámara web”, precisó. Varios usuarios no dudaron en expresar su asombro por lo ocurrido y a señalar que, por hechos así, prefieren dejar sus cosas en la maleta con el candado bien puesto.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: