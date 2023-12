Millones de personas postulan a ofertas de trabajo con la finalidad de demostrar sus mejores cualidades y obtener un mejor salario, pero son contados que obtienen fortuna. En ese sentido, una mujer de Argentina decidió contar su experiencia en su búsqueda laboral y reveló su incomodidad al confesar que solo era contratada por su apariencia física. En pocos días, su relato se volvió viral.

Carola Dalponte (@carojaz2810) contaba que ha tenido ese inconveniente en reiteradas ocasiones. Pese a que era aceptada, la modelo no se sentía conforme porque se hallaba en puestos que no había solicitado durante el proceso de postulación. “Te quieren cambiar a lo que les conviene, nunca es el puesto que vos postulaste”, dijo.

Es así que la argentina relató una vivencia ocurrida en la última empresa que había laborado. Según las palabras de Carola, fue aceptada en una tienda que vendía “ropa cara” por ser atractiva, pese a que no contaba con los suficientes conocimientos que el puesto requería como ordenar o doblar diversas indumentarias.

“No me tomaron por otras cosas, solamente por el derecho de ser linda y me agota. Me agota porque yo quiero un trabajo donde pueda mostrar que soy inteligente”, indicó.

Ante las declaraciones de Carola, los usuarios le resaltaron que tenía un “punto a favor” al momento de buscar un empleo y debía aprovecharlo, pues revelaron que es sumamente tedioso conseguir uno en tiempos recientes. ¿Consideras que muchas empresas están contratando personal porque cuentan con una apariencia agraciada?

