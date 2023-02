Una joven oriunda de Argentina utilizó sus redes sociales para mostrar cómo es su día a día en Dinamarca, país conocido por ser uno de los mejores del mundo para vivir. Su publicación se volvió viral y generó opiniones divididas.

“Había prometido hacer un video sobre cómo es mi casa acá. Tengo una casa de estudiantes, así que vamos a empezar”, comenzó explicando la chica, mientras va caminando por el barrio en el que vive, donde todas las casas son iguales.

A continuación, ingresa al sitio en el que vive y se saca los zapatos ya que, según explica, en ese país no se usan estas prendas dentro de las casas.

Luego, muestra el ambiente en donde está su cama, el escritorio con su computadora y la televisión. Asimismo, pone en evidencia que la cocina es bastante pequeña, aunque “para una sola persona alcanza”.

Testimonio viral de joven argentina que radica en Dinamarca

Inmigrante argentina🇦🇷 muestra cómo viven en un país de “primer mundo” como Dinamarca🇩🇰 pic.twitter.com/AfLhavx9CQ — Gon Sánchez Rey (@gonsanchezrey) February 19, 2023

El testimonio de la joven, subido originalmente a Twitter y publicado posteriormente en Twitter, generó un acalorado debate entre los usuarios, ya que más de uno hizo hincapié en que, en países como Dinamarca, la delincuencia prácticamente no existe.

“No te matan a tiros cuando te vas a tomar un helado a las 2 AM. Imbatible”; “¡Está bueno! Conozco estudiantes de clase media que pagan fortunas de alquiler por algo mucho peor que eso”; “Puede salir a filmar con el celular tranquilamente”; “No conozco esa zona, no se cual es, pero tuve la suerte de conocer Copenhague y me pareció la ciudad mas primer mundo que conocí (y vivo en USA)”; “El depto es más que digno para un estudiante. Se está formando en un país con posibilidades laborales más que interesante y cuando sale del departamento nadie la va a balear para robarle el celu”, escribieron las personas.

Dinamarca, uno de los países con la mejor calidad de vida

Educación, atención médica, esperanza de vida, seguridad, estabilidad política, calidad ambiental son algunas de las características que la revista CEOWORLD toma en cuenta para determinar a los países con la mejor calidad de vida.

Según el portal Assegur, la lista es liderada por Dinamarca, país en donde la tasa de paro es mínima, el poder adquisitivo de sus ciudadanos es bastante alto y las tasas de criminalidad bastante bajas.

Además, Dinamarca es uno de los países del mundo donde más ayuda se brinda a los ciudadanos. Las estancias en los hospitales son gratuitas, al igual que los estudios universitarios. El gobierno danés es uno de los que más invierte en subvenciones y ayudas para la población. A lo largo de todo el país se despliegan un gran número de bibliotecas, escuelas y hospitales.

El listado lo completan países como Suiza, Finlandia, Holanda, Alemania, Nueva Zelanda y Austria.