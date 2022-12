La Navidad suele asociarse con la alegría y los buenos deseos. Sin embargo, no siempre esta festividad trae ilusión y, sobre todo, felicidad. Para algunos representa una época triste por la pérdida de un ser querido. Así lo demostró el hombre mexicano bajo el nombre de Porfirio Castillo (@porfiriocastillo96).

Mediante la plataforma de TikTok, Porfirio publicó un video de una dramática situación que le tocó vivir durante las fiestas navideñas. Todo comenzó cuando él abrió la puerta de su casa y llamó a su madre que, al parecer, falleció hace algunos años.

“Mamá, ya llegué jefa...mamita, dónde estás mamita, jefa ya llegó tu pollito, tu pollito querido, madre”, empezó diciendo Castillo. Segundos después, el desesperado sujeto recorrió los pasillos de su hogar y encontró el retrato de su progenitora.

“Jefa me acordé que ya no estás, un año más, una Navidad más sin ti jefa. Aquí estás jefa, te quiero un chingo madre, te extraño mucho jefita. Feliz Navidad hasta el cielo, mamá”, manifestó Porfirio, quien no pudo contener las lágrimas.

Rápidamente el relato de @porfiriocastillo96 se hizo viral y los usuarios la popular red social expresaron su solidaridad. Muchos pidieron apreciar a las madres y contaron experiencias similares.

“Sentí tan feo, un nudo en la garganta. Lo siento mucho por las personas que pasaran Navidad sin su mami, de verdad un enorme abrazo”, señaló un cibernauta. “Te entiendo mi mamá acaba de fallecer el 4 de diciembre 2022 y es un gran vacío y una inmensa tristeza será la primera navidad sin mamá”, escribió otro.

