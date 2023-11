Una joven española se volvió viral al revelar las cosas que ha dejado de hacer desde que empezó a estudiar Odontología. Mediante su cuenta de TikTok, la usuaria @caarly_hall compartió cómo cambió su estilo de vida desde que se prepara para convertirse en una profesional de la salud.

“Yo soy una persona a la que le encanta el limón, el ácido y el picante y mi padre dentista llevaba toda la vida diciéndome que no tomara limón, porque yo cogía un trozo de pan, bien de limón y me lo comía”, empezó contando la creadora de contenido. Según sus palabras, esto cambió cuando inició a cursar Odontología y se dio cuenta de lo “malo que es el ácido para los dientes”.

Explicó que el esmalte, la parte que “recubre el diente”, es de “los pocos tejidos que no se pueden regenerar”. A diferencia de un hueso, que cuando se rompe se regenera, el esmalte no lo hace, por lo que el ácido se convierte en una especie de “lejía” que maltrata la dentadura.

“Es peligroso porque literalmente es la protección del diente y si se queda sin protección no hay nada que hacer, así que muy a mi pesar he dejado de tomar tanto limón, el limón no lo puedo dejar pero en grandes cantidades sí”, agregó.

Luego, la usuaria señala que es importante no lavarse los dientes después de comer: “Hay que esperar media horita o así porque hay que dejar a la saliva actuar, lo que hace es neutralizar los ácidos que generan las bacterias”.

Por otra parte, la estudiante dio a conocer los riesgos que implican el hacerse un piercing en la lengua: “Si te lo haces en el labio te puede gustar más o menos, aunque no interrumpe tanto la labor del odontólogo, pero si te lo haces en medio de la lengua, además de que es malo para los dientes porque los rozas, es difícil que se cure”.

Finalmente, Carly hizo hincapié en la importancia de evitar tomar medicamentos constantemente. “Antes a medida que tenía un dolor de cabeza tomaba Ibuprofeno o Paracetamol, lo que hacemos todos, pero este año teniendo Anestesia y Farmacología hemos estudiado muchísimo cómo se metaboliza cada medicamento y me he cagado”, concluyó.

El testimonio de la española se viralizó y miles de usuarios acudieron a la sección de comentarios para compartir sus opiniones. Varios de ellos expresaron su asombro ante el dato del limón y cómo actúa sobre los dientes.

“Echo limón a todo, ahora seguiré comiéndolo pero sintiéndome mal”; “yo viendo este vídeo comiendo un limón”; “yo me tomo agua con limón por las mañanas. ¿Es malo también?”, escribieron las personas.

Otros, en cambio, se mostraron en desacuerdo con lo dicho sobre el piercing en la lengua: “Tengo el de la lengua y si vas al odontólogo te lo quitas y ya. A mí no me sangró salvo una gota y llevo uno pequeño pegado” o “no me sangró nada el piercing de la lengua, curó my rápido y no roza con los dientes”, comentaron.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Cómo lavarse los dientes correctamente?

Para lavarse los dientes correctamente, es esencial seguir un método efectivo. En primer lugar, debes elegir un cepillo de dientes de cerdas suaves y cambiarlo cada tres meses. Aplica una pequeña cantidad de pasta dental con flúor, del tamaño de un guisante, para evitar el exceso de espuma. Coloca el cepillo en un ángulo de 45 grados hacia las encías y realiza movimientos cortos y suaves, cepillando todas las superficies de los dientes, incluyendo las áreas de difícil acceso.

No olvides limpiar también la lengua y las encías para eliminar las bacterias. La duración ideal para cepillarte los dientes es de dos minutos, asegurándote de abordar todas las áreas de la boca. Después de cepillarte, utiliza hilo dental diariamente para eliminar la placa entre los dientes y bajo la línea de las encías. Además, considera enjuagarte con un enjuague bucal con flúor para fortalecer los dientes y mantener el aliento fresco.

Te recomiendo ver este video

a