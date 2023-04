Una joven de España, cuyo usuario de TikTok es @martiumedicina, se ha convertido en el centro de atención en dicha red social. Y es que en un video viral reveló qué cosas ha dejado de hacer desde que estudia Medicina. ¿Quieres saberlo? Lee esta nota.

Lo primero que indicó la chica en su clip es que ya no se cruje el cuello ni los dedos de sus manos. “Desde la primera vez que vi la radiografía de una persona literalmente con una espina de las vértebras rota de haberse crujido el cuello, me lo planteé y lo he dejado de hacer”, precisó.

Luego manifestó que hacerse las uñas en “locales y tal” ya no es algo que pase por su cabeza, pues se ha dado cuenta que diferentes artículos científicos están relacionando esa práctica con el cáncel de piel, aunque aseguró que todavía no hay evidencias científicas, de acuerdo a La Vanguardia (un medio español).

Además, señaló que en muchos de estos locales no existe un protocolo de desinfección de los materiales que se usan y pasan de cliente a cliente. Es por eso que se han dado a conocer “casos de transmisión de enfermedades, tipo hepatitis entre clientes”.

Su video viral, que ya tiene más de 2 millones de visualizaciones, ha sorprendido bastante a los usuarios, quienes han dejado en claro que les gustaría una parte 2 para aprender más. Si aún no has visto el clip, en esta nota podrás hacerlo sin problemas.

