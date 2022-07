No cabe duda de que Doctor Strange in the Multiverse of Madness se ha convertido en una de las películas más taquilleras en lo que va del año, pero así como cualquier otra cinta exitosa también hubo detalles que llamaron la atención y no precisamente fueron protagonizados por los actores principales. Un tiktoker expuso la escena en donde una extra se roba todo el protagonismo y hasta parece mirar a la cámara.

MIRA TAMBIÉN | Realizó su primer parto y compañeras la bautizaron de una forma muy peculiar

Según el video compartido por el usuario Charles Weber (@chaaarlesweber), una extra tuvo un ‘cameo a lo Stan Lee’ que pocos notaron, pero que merece una atención especial por el papel que tuvo en la película.

¿De qué se trata? La mujer, vestida de una blusa amarillo y sentada en la segunda fila de la iglesia, realiza divertidos gestos y hasta llega a mirar a la cámara, robándose así todo el protagonismo que, en los papeles, debió centrarse en la conversación entre Doctor Strange y Nic West.

“Así es como eres un extra”, escribió Charles, quien no pudo aguantar las risas al ver el pequeño error en la grabación y que curiosamente no fue advertido en los directores. La extra se robó todo el show por su actitud en la iglesia de la boda de la Dra. Christine Palmer.

“Ella tiene que ser la extra más icónica que he visto en una película”, escribió una usuaria, identificada como Vasia, quien también disfrutó del papel que tuvo la extra en Doctor Strange 2. El video en TikTok cuenta con más de 930 mil vistas y 185 mil ‘likes’ desde martes 28 de junio.

¿Qué enfermedad tiene el Doctor Strange?

Stephen Strange es un médico especializado en neurocirugía, codicioso y egocéntrico, que solo se preocupa por la riqueza de su carrera, hasta que en un accidente sufrió una enfermedad nerviosa en sus manos que le obligó a retirarse, de acuerdo a Wikipedia.

Síguenos en nuestras redes sociales: