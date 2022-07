Una obstetricia causó una gran confusión entre sus seguidores en Instagram al publicar la foto de su primera labor de parto. Usuarios pensaron que el líquido que le echaron era placenta o restos humanos, por lo que la joven tuvo que salir al frente para aclarar la verdad de los hechos sobre su “bautizo”. Su explicación lo subió a TikTok.

Su nombre es Camila Torres y recientemente realizó su primer parto. La joven compartió su felicidad en Instagram con sus amigos y familiares sin imaginar el impacto y hasta “trauma”, como ella mismo lo precisó, que causaría.

¿Qué pasó? La joven publicó imágenes y videos del peculiar “bautizo” que se hizo acreedora por parte de sus compañeras. En el material audiovisual se logra observar a la mujer empapada de un líquido misterioso y esto generó gran intriga.

Algunos usuarios pensaron que le tiraron placenta, mientras que otros afirmaron que se trataría de restos humanos. Ante ello, la joven subió un video a TikTok explicando en el que reveló que le echaron una fórmula de pervinox y vaselina.

“Horrorizada por la confusión que causé. Aclaré y fue peor. No me empapé en un parto y no me tiraron sangre, placenta ni restos”, agregó. A la fecha, el clip suma 1.6 millones de reproducciones y 34 mil ‘me gusta’ en la red social.

¿Qué diferencia hay entre un ginecólogo y un obstetra?

La Obstetricia especialidad médica que se encarga de la mujer en todo su periodo fértil (embarazo, parto y puerperio). La Ginecología es la especialidad médica que trata las enfermedades del sistema reproductor femenino (útero, vagina y ovarios), de acuerdo a imbanaco.com

