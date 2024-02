Una gran cantidad de jóvenes que superan los 20 años desean cumplir sus metas a la brevedad posible, pues anhelan con una calidad de vida similar a las celebridades más representativas del mundo, pero no suele ser fácil, ya que no todos cuentan con las mismas posibilidades. En esta oportunidad, te contaré el caso de Valentina Redaelli, una mujer de España, quien expresó que no está disfrutando de su juventud por estar sumamente preocupada de qué le depara el futuro.

La mencionada joven explica que vive “atormentada” por la situación que está viviendo actualmente, pues considera que los años transcurren y no ha visualizado un cambio favorable. Pese a confesar que cuenta con un bachiller y culminó satisfactoriamente su carrera, siente que no ha sido suficiente para los objetivos que se han planteado.

Ella considera que estos problemas surgen a partir de su sueldo básico que no es suficiente para que ahorre a futuro, ya que debe pagar los servicios básicos, la renta de su departamento, los gastos extras que tiene, las variables, entre otras cosas, demostrando su frustración ante sus seguidores.

“¿Qué me queda para mí? Tengo que ahorrar porque si en el futuro quiero tener un coche, tengo que pagar. Si quiero tener una casa propia, debo ahorrar. ¿De dónde saco el dinero?”, dijo.

De forma irónica, ella cree que sus únicas soluciones serían pedir un préstamo “de por vida” a una entidad bancaria o “vender su alma al diablo” para cumplir sus metas. La creadora de contenido puntualizó que en su país natal se está viviendo una situación complicada.

“Habrá que trabajar obviamente, pero la vida no solo es trabajar. Para poder vivir, tengo que ahorrar, pero si ahorro no vivo. Es que yo no he nacido para vivir esta vida”, detalló Valentina.

Un hecho que afronta la mayoría

La influencer asegura que no es la única que vive esta situación, pues considera que millones de personas pasan por el mismo inconveniente: trabajar por un salario mínimo y no tener la posibilidad de disfrutar cada día. Es más, siente que aquella persona común y corriente está en la obligación de guardar su dinero si pretende lograr sus objetivos; es decir, no puede darse el lujo de gastar.

Sus palabras generaron una ola de comentarios que, sorpresivamente, estuvieron a su favor, pues estos usuarios se sintieron identificados. “Solo sobrevivimos”, “Estas dudas duran solo desde los 23 a los 75 años”, “Todos los jóvenes estamos así”, “Eso pasa en todo el mundo”, “Esto agota mentalmente”, “Bienvenida al mundo real”, son algunas opiniones que se aprecian en este clip.