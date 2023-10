Lo que debería haber sido una simple sesión de depilación se convirtió en una experiencia insólita para una joven que compartió detalles del hecho en un video de TikTok. “El otro día me pasó una cosa por la que todavía sigo en shock”, empezó diciendo la usuaria española @sorayisnarez, cuyo video superó en poco tiempo las 400 mil reproducciones.

La chica asegura que llegó hasta este local para someterse a una depilación de cera en las piernas y también en sus partes íntimas. Fue durante la última parte del trabajo que la empleada que la atendía le hizo una propuesta que la tomó por sorpresa.

“Cuando la chica termina de depilarme me preguntó si quería un espejo”, recordó. “Fue como ‘espera un momento, ¿para qué me va a dar un espejo?’”.

Sorayisnarez aún se sentía muy confundida, pero la esteticista le hizo la entrega de “un espejo en forma de círculo” y se lo puso “ahí abajo”. Tras ello, la joven comparó la curiosa escena con “cuando vas a la peluquería y te ponen el espejo detrás para ver cómo ha quedado”.

“¿Pero qué necesidad tengo? ¿Qué me has hecho abajo? ¿Me has hecho mechas, capas, un flequillo?”, se preguntó la española, quien prefirió tomarse la situación con humor. “¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí con una señora viéndome la cuca con las piernas abiertas?”, agregó.

El objetivo de la trabajadora era saber qué opinaba Sorayisnarez sobre la depilación realizada. “Un Van Gogh no es”, comentó ella, añadiendo que “no tengo una opinión formada sobre esto que estoy viendo ahora mismo”.

¿Qué tener en cuenta al ir a un centro de depilación?

Cuando planeas visitar un centro de depilación, es fundamental tener en cuenta ciertos aspectos. Primero, investiga la reputación del centro y verifica que el personal esté capacitado y certificado.

La higiene del lugar es esencial, ya que los instrumentos deben estar debidamente esterilizados. Antes del tratamiento, realiza una consulta para discutir tu piel, historial médico y riesgos potenciales.

Asegúrate de entender los costos, el equipo utilizado y las políticas de cuidado posterior para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

