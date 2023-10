La increíble respuesta de una inmobiliaria a una joven de España que tenía el deseo de ver un apartamento se volvió viral en las redes sociales. Mediante su cuenta de TikTok, la usuaria Sareur (@sareur_) publicó un video en donde recrea la conversación telefónica que tuvo con la agencia en cuestión y su testimonio generó todo tipo de comentarios.

“Llamaba por un piso que tenéis”, comenzó diciendo la interesada. “¿El de 40 metros, 2.500 euros? Pues ese lo tengo disponible”, le respondieron. “Qué bien, me encantaría visitarlo”, dijo ella.

Poco después de contratar fecha y hora para la visita, desde la empresa le dijeron que había que hacer un pago por el recorrido. “En la inmobiliaria cobramos 30 euros por visita. Es que sois muchos, si no lo pagas tú lo pagará otro”, le explicaron. “Te paso el número de cuenta por Whatsapp, ¿vale?”.

La tiktoker se mostró consternada por lo sucedido y no dudó en pedir la opinión de sus seguidores. “Increíble, pero cierto: una inmobiliaria madrileña cobra 30 euros la visita, ¿qué os parece?”, escribió.

Su relato generó una gran cantidad de reacciones y comentarios a favor y en contra. Mientras que algunos señalaron que un cobro de ese tipo debería estar prohibido, otros indicaron que hacer un recorrido de un apartamento es un trabajo que también merece una compensación.

“¿Es esto normal en Madrid?”; “¿eso es legal?”; “¿qué me estás contando?”; “Por eso hay que intentar no mediar con agencias. Hay muchos particulares que enseñan sus pisos”; “A mí me parece genial, hacen un trabajo, por tanto, me parece justo”; “yo si se lo queda no le cobraría, pero es cierto que si el piso que vendo es más visitado que un museo, pues sí cobro”, escribieron las personas.

Cosas a tener en cuenta al comprar un apartamento

Al comprar un apartamento, ten en cuenta tu presupuesto, la ubicación, tamaño y distribución, el estado y mantenimiento del inmueble, las reglas del edificio, el historial financiero, los impuestos y cargos, la inversión a largo plazo, la inspección, el financiamiento, la negociación, la evaluación del vecindario y considera la asesoría de profesionales.

Comprar un apartamento es una inversión importante, así que tómate tu tiempo, investiga a fondo y asegúrate de que se adapte a tus necesidades y expectativas.