Amanda Lise está afrontando, quizás, el momento más doloroso a sus cortos 22 años de edad, pues ha tenido la mala fortuna de que su madre se encuentra en un estado crítico a causa de su adicción a las drogas y cuenta con escasas probabilidades de sobrevivir, ya que padece una enfermedad cerebral de consideración. Por ahora, un ventilador mecánico la mantiene con vida, pero los especialistas confirmaron que no existiría algún remedio para ello; no obstante, esta joven ha decidido que no la desconectará por una singular razón y ha conmovido a los usuarios de las principales redes sociales.

La creadora de contenido explicó en un video de TikTok que, en septiembre del 2023, su madre Carol sufrió una sobredosis por mezclar sustancias prohibidas. Los efectos fueron tan letales que la adulta terminó con una actividad cerebral muy limitada. Lamentablemente, la progenitora de Amanda no tuvo la suficiente valentía para superar su batalla contra las drogas que padecía desde el 2017.

Esta joven recuerda que su amigo fue quien la halló tirada sobre el suelo en un estado similar a un “fallecido”, pues no brindaba alguna reacción. Es así que le brindó la reanimación cardiopulmonar y fue trasladada a un hospital cercano.

Carol se encuentra postrada en una cama por varios meses y, de acuerdo a las propias palabras de la joven de 22 años, ha notado que su madre aún brinda algunas señales cuando le habla tales como parpadear o mover los ojos.

¿Por qué decidió no desconectarla?

Amanda explica que la mayoría de personas y diversos médicos le han recomendado desconectar a su madre para que no esté sufriendo más por la condición actual que presenta, pero ella ha desistido rotundamente realizar dicha acción por una razón en particular.

Ella aún cuenta con la esperanza de que su madre se pueda recuperar de su grave discapacidad y reveló que no soportaría el cargo de conciencia de ser aquella persona que haya autorizado en desconectar a la mujer que la trajo al mundo.

“Soy yo la que tendré que vivir con mi decisión dentro de 10 años. Eso puede parecer egoísta para todos, pero no puedo vivir con el pensamiento de que yo podría haber sido la razón por la cual mi mamá no tuvo la oportunidad de luchar”, indicó.

Resaltó que su decisión ha sido la más sensata y cada día contará con el mismo optimismo de visualizar, en algún momento, a su madre en un estado normal. Además, siente una gran admiración por Carol, pese a la adicción que mantenía con las sustancias ilícitas.

