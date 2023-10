Una joven de España que caminaba por la calle se encontró con un inesperado grito de “guapa” por parte de un desconocido; sin embargo, lo que siguió a este acto de acoso callejero sorprendió a muchos, ya que ella decidió responder de una manera que captó la atención de las redes sociales. ¿Qué ocurrió exactamente?

En un video difundido por la usuaria Noa Serrano (@noaserrano), se observa que la tiktoker responde al comentario en cuestión con un contundente “cerdo asqueroso”, en un claro gesto en el que expresa su indignación por el hecho.

El clip se volvió viral con más de 2 millones de reproducciones y las reacciones no se hicieron esperar. La mayoría de internautas destacaron el incidente como algo que muchas mujeres viven a diario al ser acosadas por extraños mientras caminan por la calle.

Video de usuaria a la que le gritaron “guapa” mientras caminaba por la calle

Ante la controversia generada por la grabación, Noa publicó un nuevo video en donde aclara su postura y explica que su molestia no se dio por el comentario en sí, sino por el contexto y la persona que lo hizo.

“Estamos un poco cansadas de que nos digan cosas por la calle”, expresó la joven. “Guapa es un piropo y todos agradecemos que nos digan guapas”, agregó; no obstante, señaló que si una persona no conoce a alguien, no tiene por qué opinar sobre su apariencia, menos si los involucrados están en la calle.

La influencer también hizo hincapié en que, a menudo, la actitud de las personas y la forma en que las miran pueden influir en la percepción de un piropo. “Si alguien sentado en un banco me dice, ‘Perdona, qué guapa estás, te lo tenía que decir’, le diría ‘muchas gracias, amor’”, confesó.

Noa Serrano concluyó su reflexión indicando que el contexto y la forma en que se expresan los piropos son cruciales. Al dirigirse a otro usuario, destacó la importancia de que las mujeres se apoyen mutuamente y comprendan la complejidad de esta cuestión.

¿Cómo actuar ante un acosador?

Ante el acoso de un hombre, prioriza tu seguridad, confía en tu instinto, establece límites claros, evita el contacto visual, busca ayuda, utiliza tu teléfono para comunicarte o documentar la situación si te sientes seguro, considera aprender técnicas de autoprotección, habla con alguien de confianza, y, si es necesario, denuncia el acoso a las autoridades locales.

Recuerda que el acoso es inaceptable, y tienes el derecho de defenderte y buscar ayuda cuando te sientas acosada o amenazada. Siempre confía en tu seguridad y bienestar, y no dudes en buscar apoyo si lo necesitas.

