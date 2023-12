A través de las redes sociales, se compartió un video en el que unos padres reaccionan con emoción al enterarse de que su hija obtuvo un ascenso en su trabajo. El registro, subido por la usuaria argentina @camii_swag, se viralizó y generó una gran cantidad de reacciones en TikTok.

En las imágenes se observa que la joven, visiblemente nerviosa y muy emocionada, estaba sentada junto a sus progenitores en una mesa. Allí, les pidió repetir las mismas palabras que ella decía.

Fue así como, en medio de la confusión de sus padres, les hizo saber que había obtenido un ascenso como “analista de mejora continua”. La madre, al darse cuenta de la sorpresa, abrazó a su hija y rompió en llanto. El hombre, por su parte, se unió a la celebración varios segundos después.

“Todo llega”, escribió Cami a modo de reflexión. Su publicación se viralizó con más de un millón de reproducciones y los internautas no dudaron en expresar su emoción ante la escena.

“Yo llorando y no sé qué es analista de mejora continua”; “Creo que quiero ser analista de mejora continua aunque no tenga la menor idea de qué se trate”; “Me iba a poner a llorar pero me dio risa que el papá cayó re tarde”; “Estoy embarazada, no puedo ver estas cosas, ya estoy llorando por desconocidos”, escribieron las personas.

¿De qué se encarga un analista de mejora continua?

Un analista de mejora continua es responsable de analizar y optimizar los procesos dentro de una organización con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad. Este profesional utiliza diversas herramientas y técnicas, como el análisis de datos, la identificación de áreas de mejora y la implementación de soluciones innovadoras. Trabaja estrechamente con equipos y departamentos para comprender los flujos de trabajo actuales, identificar posibles cuellos de botella y proponer mejoras prácticas.

Además, el analista de mejora continua suele colaborar en la implementación de cambios, el seguimiento del progreso y la medición de los resultados para garantizar un proceso continuo de optimización.

Su objetivo principal es contribuir al desarrollo de operaciones más eficientes y eficaces en la organización.

