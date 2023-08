Mediante las redes sociales, se dio a conocer el honesto acto de un taxista peruano que devolvió el celular olvidado de una pasajera que había abordado su vehículo recientemente. El trabajador, además de ser felicitado por la dueña del teléfono y por miles de usuarios, recibió una gran recompensa.

En un video publicado por la internauta María Del Rosario Otero Tejada (@charito.otero), se observa que el chofer llega al domicilio en donde vive la mujer para devolverle su iPhone 11. Ella estaba muy conmovida por el hecho, por lo que no dudó en llamar a sus familiares y hacer que reconozcan al conductor.

Tanto ella como sus acompañantes recibieron al hombre entre aplausos y lo recibieron con un abrazo. Además, decidieron entregarle 100 dólares como recompensa, algo que tomó por sorpresa al taxista, tal como se pueden ver en las imágenes.

El clip superó en poco tiempo las 840 mil reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones. Mientras que la mayoría de usuarios felicitó al chofer por su honestidad, otros compartieron sus experiencias devolviendo objetos que no les pertenece.

“Qué lindo gesto y esta señora sabe agradecer”; “qué lindo, es agradecida la señora y el señor mega honrado”; “ojalá todos fueran así”; “todavía hay gente honesta”; “Yo me encontré 150 soles en una camioneta como yo trabajo en un car wash me dieron mi propina”; “yo una vez devolví un celular y ni para el pasaje me dieron. Igual se que hice bien y quedó como ejemplo para mí hijo”, escribieron las personas.

¿Qué hacer si olvido mi teléfono en un taxi?

La mayoría de aplicaciones de taxi cuentan con una opción para reportar que se dejó algo olvidado al interior de un vehículo.

En el caso de Uber, por ejemplo, basta con abri la app, ingresar a la sección viajes y seleccionar el auto en donde podría estar el teléfono o la pertenencia olvidada. Luego, hay que utilizar la opción ayuda, donde se recibirá la asesoría necesaria para ponerse en contacto con el chofer.

