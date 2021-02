Un video publicado en Twitter ha sido replicado en varias redes sociales, volviéndose viral, por mostrar la respuesta que tuvo un alumno luego que su profesora le preguntara por qué tiene cara de tristeza. La grabación no deja de ser comentada por usuarios de Estados Unidos, México y España.

Resulta que en medio de una clase virtual, una docente se percató que un estudiante estaba acongojado, por lo que le preguntó “¿Ortiz, qué pasó? ¿Por qué tiene cara de tristeza?”. En ese momento, el menor respondió lo primero que se le vino a la mente.

Si me hubiesen tocado clases virtuales de matemáticas, yo sería Ortiz 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/qST2Uwj1Nu — Hugo Valenzuela (@HUGOLEONROJITO) February 10, 2021

“Es que no he entendido ni mier**”, dijo el alumno. Ante ello la maestra dijo “¿Cómo?”. Es ahí donde el pequeño se dio cuenta de su error y pidió disculpas. En ese momento, uno de sus compañeros expresó “eso no es de Dios”.

El video de todo lo descrito fue compartido en Twitter por el usuario @HUGOLEONROJITO, exactamente el 10 de febrero del presente año. Actualmente, debido a la escena que se aprecia, el clip ya circula en varias redes sociales. Si aún no ves el viral del momento, lo puedes mirar aquí.