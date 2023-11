En las bodas siempre hay momentos emotivos y especiales entre los novios y sus invitados, y los famosos discursos ocupan un lugar destacado en estas celebraciones. Cada vez es más común que las personas más cercanas a la pareja se abran y compartan emociones sinceras, dejando una huella imborrable en todos los presentes. Un ejemplo reciente de esto es el discurso que se ha convertido en un video viral durante una boda gótica, pronunciado por la hermana de la novia.

La historia que ha cautivado a las redes sociales se centra en la influencer @carlomaranon, quien compartió un video conmovedor de su discurso durante la boda gótica de su hermana. Este emotivo discurso se ha vuelto viral en cuestión de horas, generando una avalancha de reacciones en línea tanto por las palabras conmovedoras de la hermana como por los estilismos únicos y atrevidos de la boda.

La influencer reveló en el video que su hermana la había elegido como oradora en su gran día. Emocionada y con lágrimas en los ojos, @carlomaranon confesó que no pudo levantar la mirada del papel, ya que era incapaz de mirar a su hermana sin romper a llorar. En su discurso, expresó su profundo agradecimiento a su hermana por ser su compañera de vida y su mayor apoyo. Recordando momentos icónicos de su infancia, la influencer reconoció a su hermana por brindarle un espacio seguro para compartir, sin temor a ser juzgada, y por ofrecer los mejores consejos a lo largo de su vida.

“Mi hermana me pidió que hablara en su boda. No levanto la mirada del papel por que era incapaz de mirarle y no llorar”, escribía la usuaria. La joven comenzaba el video viral muy emocionada, sin casi poder hablar. “Para llegar hasta aquí he tenido la mejor compañera de vida que se puede soñar”, declaraba. Tras rememorar algunos de sus momentos más icónicos durante su infancia, la joven continuaba dándole las gracias a su hermana por ser su mayor apoyo. “Gracias por poder hablar de todo sin sentirme juzgada, por darme los mejores consejos y por tener un hueco para mí”, afirmaba.

“La vida es un regalo. Una frase que siempre nos ha acompañado en el la familia. Gracias a ella sabemos que el amor y la unión puede con todo”, declaraba. La influencer aseguraba que su hermana era su máximo referente en la vida. “Eres mi ejemplo a seguir en la vida”, señalaba. Segundos después, la joven bromeaba con que siempre había querido ser como su hermana, excepto por el vestido negro en su boda. “Tranquila abuela que yo me casaré de blanco”, aseguraba.

@carlomaranon No levanto la mirada del papel por que era incapaz de mirarle y no llorar ❤️‍🩹 ♬ River Flows in You - 纯音乐 - M先森

El discurso, enmarcado por los sorprendentes estilismos de la boda gótica, no pasó desapercibido en las redes sociales. Los usuarios expresaron su asombro ante esta celebración única y atrevida. Comentarios como “Una boda al negro, amo rompiendo estándares”, “Lloro más en las bodas de TikTok que en las bodas a las que voy”, “La boda de mis sueños” y “Espero que mi hermana haga esto” inundaron las plataformas de medios sociales.

