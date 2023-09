La pedida de mano es una tradición presente en varios países y que consiste en que una persona le haga saber a su pareja sus intenciones de contraer matrimonio. Aunque se trata de un momento cargado de mucha emotividad y que se prepara con anticipación, la situación no siempre termina de la forma esperada, tal como se puede ver en una escena que se viralizó en las redes sociales.

Un joven de México aprovechó que comía en un restaurante de comida rápida junto a su novia para hacerle la gran pregunta. Con un corona de cartón en la cabeza, decidió arrodillarse y pedirle que se convierta en su esposa; sin embargo, lo que ocurrió después tomó por sorpresa a los testigos y a miles de internautas que vieron el registro.

La chica, en vez de alegrarse, se mostró avergonzada por la situación y aseguró que esperaba la propuesta durante algún viaje y no en un local de fast food. Tras ello, dijo que no y se retiró del lugar dejando solo a su pareja.

Aunque el joven recibió el apoyo de una comensal que se encontraba cerca y vio lo ocurrido, prefirió abandonar el establecimiento, dejando atónitos a quienes vieron la escena.

El video se volvió viral en cuestión de horas, generando una gran cantidad de comentarios y reacciones entre los usuarios.

“¿Por qué les importa el lugar? Yo sería la más feliz con esa propuesta”; “Si me lo hace en el KFC acepto”; “si me lo hace en Popeye’s acepto”; “El lugar importa y no me refiero a que sea caro, sino a un lugar que sea especial para ambos: dónde crearon el mejor recuerdo juntos, se conocieron, etc”; “el señor chisme chisme”, escribieron las personas.

Cabe mencionar que esta pedida de mano se trató de un experimento social ya que la tiktoker @everojovideos solo buscaba captar las reacciones de las personas alrededor.

Cómo pedir la mano de tu pareja

La pedida de mano es uno de los momentos más importantes para una pareja, por lo que muchos quieren crear un momento inolvidable. Debido a la gran cantidad de videos disponibles en redes sociales, la mayoría suele buscar la forma de hacer una propuesta original.

Lo cierto es que no existe una fórmula para obtener la mejor forma de pedir matrimonio. Lo más importante es conocer bien a tu pareja y saber qué es lo que sería más adecuado para su personalidad.

